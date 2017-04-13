Самолет первых лиц Украины модернизируют за 28 миллионов гривен

Сегодня, 12:21

Договор о техническом обслуживании с "Антоновым" заключило государственное предприятие "Украина"

Ан-148-100В
Ан-148-100В

Государственное авиационное предприятие "Антонов" модернизует Ан-148-100В, который обслуживает рейсы высших должностных лиц Украины и иностранные делегации. На реконструкцию уйдет 28 млн грн. Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Договор о модернизации и техническом обслуживании с "Антоновым" заключило государственное предприятие "Украина". Модернизация самолета для первых лиц обойдется в 28,155 млн грн. Контракт на работы заключен 10 апреля.

Госпредприятие "Украина" было основано в 1996 году, чтобы обслуживать высшее руководство государства. Предприятие перевозит должностных лиц в пределах Украины и за границу. Регулярные авиаперевозки компания не осуществляет.

Напомним, что на перелеты президента Петра Порошенко в этом году потратят 35 миллионов гривен. Государственное авиационное предприятие "Украина" заключило договор на авиационные перевозки официальных делегаций во главе с президентом Украины.
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Источник:

РИА Новости

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