Самолет первых лиц Украины модернизируют за 28 миллионов гривен

Государственное авиационное предприятие "Антонов" модернизует Ан-148-100В, который обслуживает рейсы высших должностных лиц Украины и иностранные делегации. На реконструкцию уйдет 28 млн грн. Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Договор о модернизации и техническом обслуживании с "Антоновым" заключило государственное предприятие "Украина". Модернизация самолета для первых лиц обойдется в 28,155 млн грн. Контракт на работы заключен 10 апреля.

Госпредприятие "Украина" было основано в 1996 году, чтобы обслуживать высшее руководство государства. Предприятие перевозит должностных лиц в пределах Украины и за границу. Регулярные авиаперевозки компания не осуществляет.

Напомним, что на перелеты президента Петра Порошенко в этом году потратят 35 миллионов гривен. Государственное авиационное предприятие "Украина" заключило договор на авиационные перевозки официальных делегаций во главе с президентом Украины.