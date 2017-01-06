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Саудовская Аравия сократила добычу нефти – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7859/37_main.1483690980.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/37_tn.1483690980.jpg Экономика Страна решила следовать договоренностям ОПЕК, но официально точные показатели еще неизвестны

Саудовская Аравия сократила добычу нефти – СМИ

Сегодня, 10:21

Страна решила следовать договоренностям ОПЕК, но официально точные показатели еще неизвестны

Саудовская Аравия урезает добычу нефти. Фото: AFP
Саудовская Аравия урезает добычу нефти. Фото: AFP

Саудовская Аравия сократила добычу нефти как минимум на 486 тыс. баррелей в сутки с октября, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой 2016 года, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой источники.

По словам собеседника издания, договоренность о сокращении добычи полностью реализована, "если даже не больше" обещанного.

Он уточнил, что производство нефти королевством сократилось примерно до 10,058 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню, согласованному в рамках ОПЕК.

30 ноября страны ОПЕК впервые с 2008 года договорились сократить добычу в общей сложности на 1,2 млн баррелей в сутки. Саудовская Аравия обязалась урезать добычу на 486 тыс. баррелей в сутки, что стало самым значительным сокращением среди стран картеля.

Организация проведет еще одну встречу 25 мая 2017 года, на которой планируется продлить срок действия соглашения о сокращении еще на шесть месяцев.

10 декабря аналогичное соглашение было подписано странами, которые не входят в ОПЕК. Они договорились сократить добычу нефти на 600 тыс. баррелей в сутки. Приступить к выполнению договоренностей они должны в январе. Россия также поддержала договоренности и согласилась сократить добычу на 300 тыс. баррелей в сутки.
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