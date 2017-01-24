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"Северный поток – 2" несет политические риски – Порошенко http://www.segodnya.ua/img/article/7912/1_main.1485254305.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7912/1_tn.1485254305.jpg Экономика Президент Украины рассчитывают на поддержку Финляндии в энергетическом вопросе

"Северный поток – 2" несет политические риски – Порошенко

Сегодня, 12:37

Президент Украины рассчитывают на поддержку Финляндии в энергетическом вопросе

Украина и Финляндия активизируют энергосотрудничество. Фото: president.gov.ua
Украина и Финляндия активизируют энергосотрудничество. Фото: president.gov.ua

Реализация российского проекта газопровода "Северный поток – 2" несет в себе политические риски. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко после встречи со своим финским коллегой Саули Ниинисте.

"Очень важно наше сотрудничество в энергетической сфере. ... Говоря о сотрудничестве в сфере энергетики, мы рассчитываем на принципиальную позицию Финляндии относительно проекта "Северный поток – 2". Так называемая коммерческая привлекательность этого проекта несет в себе ряд политических рисков". – заявил Порошенко.

По словам президента, Украина и Финляндия также подписали сегодня межправительственный меморандум о сотрудничестве в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Как отмечает пресс-служба президента Украины, в соответствии с положениями документа, стороны будут осуществлять обмен опытом, информацией и знаниями по государственной поддержке, передовых практик производства электроэнергии с использованием возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива, обеспечения устойчивой работы энергосистемы при увеличении доли электроэнергии, производимой из возобновляемых источников.

"Стороны также будут разрабатывать и внедрять совместные программы и проекты, оказывать поддержку организациям и компаниям двух стран по проведению совместных семинаров, курсов и встреч по тематике энергоэффективности, энергосбережения, возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива", – отметили в пресс-службе.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

map-nord-stream-ru_-2015-11-13_01_01_01_01Карта: "Газпром"

Как заявлял зампред правления "Газпрома" Александр Медведев, капитальные затраты на "Северный поток-2" ожидаются на уровне 8 миллиардов евро, однако вместе со стоимостью заимствований сумма может достичь 9,9 миллиарда евро. При этом России придется самой заплатить за "Северный поток – 2".
энергетика, Украина, Финляндия, Порошенко, сотрудничество, северный поток, меморандум, Петр Порошенко, Ниинисте

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Автор:

Ксения Капустинская

Источник:

"Сегодня"

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