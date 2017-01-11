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Шеремета назвал три главных достижения в экономике страны http://www.segodnya.ua/img/article/7870/94_main.1484119517.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/94_tn.1484119517.jpg Экономика Украинская экономика начинает потихоньку "оздоравливаться" после спада, который был в стране в последние годы

Шеремета назвал три главных достижения в экономике страны

Сегодня, 09:25

Украинская экономика начинает потихоньку "оздоравливаться" после спада, который был в стране в последние годы

Павел Шеремета. Фото: Facebook
Павел Шеремета. Фото: Facebook

Экономика Украина начала показывать подъем, а государственный бюджет значительно "оздоровился". Об этом рассказал в эфире телеканала NewsOne экономист Павел Шеремета.

Он отметил рост экономики, хоть и не значительный, после спада, что был в стране.

"Первое – это скромное достижение, но как бы то ни было, мы уже как минимум не падаем. Между прочим, наши соседи вокруг падают. В Украине после того спада, который у нас был, все-таки начался подъем. Небольшой, но он есть", – заявил Шеремета.

Во-вторых, как отметил экономист, госбюджет на 2016 год находится в значительно более здоровом состоянии, чем был бюджет в 2014 году.

"Я говорю про дефицит бюджета, который, в первую очередь, связан с повышением тарифов, а по сути, с оздоровлением "Нафтогаза". Потому что субсидия "Нафтогаза" в 2014 году равнялась сегодняшнему оборонному бюджету и была выше, чем все расходы на охрану здоровья, образование и культуру вместе взятые. Это полный абсурд. И при этом поддерживались богатые семьи, потому что у них большие дома, соответственно они использовали больше газа", – рассказал Шеремета.

Также одним из главных показателей в экономике он видит хорошую динамику в некоторых украинских отраслях.

"Это тоже нормально, потому что для такой небольшой и открытой экономики, как в Украине, мы будем выигрывать на том, что экономисты называют "сравнительным преимуществом". А преимуществом является рост в агросекторе, а также у нас информационные технологии показывают хороший темп роста. То есть у нас есть "островки" пусть не благополучия, но как минимум роста", – заявил он.

Ранее эксперты назвали главный локомотив экономики Украины на 2017 год. По мнению аналитиков группы ICU, основными движущими силами роста экономики в нынешнем году будут увеличение потребления и инвестиции в основной капитал.
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