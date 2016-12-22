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Шлапак: ПриватБанк для меня – родной дом http://www.segodnya.ua/img/article/7819/64_main.1482402267.png http://www.segodnya.ua/img/article/7819/64_tn.1482402267.png Экономика Новый глава финучреждения пообещал клиентам развитие сервиса

Шлапак: ПриватБанк для меня – родной дом

Сегодня, 12:23

Новый глава финучреждения пообещал клиентам развитие сервиса

Александр Шлапак. Кадр онлайн-трансляции
Александр Шлапак. Кадр онлайн-трансляции

Новый глава правления ПриватБанка, экс-министр финансов Александр Шлапак, который ранее уже работал в "Привате", заявил, что рад вернуться к работе к банке. 

"Для меня большая ответственность возглавить банк в такую непростую минуту для самого банка и для нашего государства. Я уже работал в ПриватБанке – он для меня родной дом. Поэтому я с удовольствием и честью возвращаюсь к руководству этим коллективом", – заявил вступивший в должность Шлапак.

Он отметил, что намерен сохранить уровень сервиса в банке и развивать финучреждение.

"Уверяю клиентов, что они получат лучший сервис, который может быть предоставлен в Украине. Он и так является лучшим – и мы будем всячески его поддерживать", – заверил Шлапак.

Напомним, 21 декабря ПриватБанк на 100% перешел в государственную собственность. Решение о национализации "Привата" было принято вечером 18 декабря. Переходный период начался 19 декабря – в этот день были заблокированы счета юридических лиц. Ограничения для бизнес-клиентов банка действовали больше суток, но 20 декабря НБУ утвердил новый устав "Привата", что позволило передать финучреждение в собственность государства.

В целом, на национализацию ПриватБанка понадобилось около 72 часов.

После стабилизации работы "Привата" государство планирует возвращение банка в частный сектор. По прогнозам главы НБУ Валерии Гонтаревой, это состоится не в ближайший год, но максимум – через три года.
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Автор:

Ксения Капустинская

Источник:

"Сегодня"

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