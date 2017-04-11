Ситуация с российскими банками в Украине находится под контролем – Гройсман

Ситуация вокруг "дочек" банков с российским государственным капиталом является контролируемой. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Ситуация сейчас абсолютно контролируема", – сказал Гройсман.

Премьер отметил, что понимает отношение украинцев к банкам страны-агрессора, но регулятор должен выполнять работу в рамках законодательства.

"Если они (банки – Ред.) нарушают законодательство, они должны нести жесткую ответственность за это. Мы – правовое государство, все обязаны соблюдать закон", – подчеркнул Гройсман.

Напомним, в сопроводительном письме к Меморандуму о сотрудничестве Украины и МВФ также идет речь о том, что Украина снимет или ослабит санкции в отношении российских банков, как только это позволит "ситуация с безопасностью".

Как сообщалось, 16 марта президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО относительно санкций против банков с российским капиталом. Санкции начали действовать с 23 марта.

Под санкции попали Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ, БМ Банк и VS Bank. При этом введение санкций подразумевает запрет на любые операции в пользу материнских банков, в том числе предоставление межбанковских кредитов, депозитов, покупка ценных бумаг, запрет выплат дивидендов и другие операции.

27 марта также стало известно, что консорциум инвесторов, состоящий из латвийского Norvik Bankа и белорусской частной компании, приобретает 100% акций украинской "дочки" Сбербанка. Основным покупателем украинского дочернего банка Сбербанка России выступит сын владельца нефтяной компании Русснефть Михаила Гуцериева Саид. При этом НБУ пока не получал официального уведомления от потенциальных инвесторов о покупке украинской "дочки" Сбербанка. В Нацбанке также не получали соответствующих документов для приобретения существенного участия.

Ранее глава второго по активам российского банка ВТБ Андрей Костин сообщил, что ВТБ хочет провести реально хорошую сделку по своей "дочке" в Украине, к концу года определится, продавать ли дочерний банк или продолжить сокращать его бизнес.