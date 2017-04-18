Сланцевый бум: США нарастят добычу нефти

Добыча сланцевой нефти на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в мае вырастет по сравнению с апрелем на 124 тысячи баррелей в сутки – до 5,193 миллиона баррелей, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) Минэнерго страны.

На данный момент оценка апрельской добычи составляет 5,069 миллиона баррелей в сутки. В марте ведомство прогнозировало, что добыча сланцевой нефти на основных месторождениях в апреле вырастет на 109 тысяч баррелей в сутки, до 4,962 миллиона баррелей.

Самое большое увеличение добычи в мае ожидается на месторождениях Permian – на 76 тысяч баррелей, до 2,362 миллиона баррелей в сутки.

На месторождениях Eagle FordF в Техасе добыча вырастет на 39 тысяч баррелей, до 1,216 миллиона баррелей в сутки. Месторождения Niobrara увеличат добычу на 8 тысяч баррелей, до 456 тысяч баррелей в сутки.

На месторождениях Marcellus добыча вырастет на 1 тысячу баррелей, до 40 тысяч баррелей в день. Добыча на месторождениях в регионе Utica также увеличится на 1 тысячу баррелей, до 52 тысяч баррелей в день.

Месторождения Haynesville сохранят объемы добычи нефти на прежнем уровне – 44 тысячи баррелей в день. Снижение добычи ожидается на месторождениях Bakken в Северной Дакоте – на 1 тысячу баррелей, до 1,023 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, EIA ожидает в мае роста добычи газа на этих месторождениях в США на 501 миллион кубических футов – до 50,089 миллиарда кубических футов в сутки. Оценка апрельской добычи газа составляет 49,588 миллиарда кубических футов в сутки.