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"Следующие дни будут критическими", – в НБУ оценили заявление Дубилета по "Привату" http://www.segodnya.ua/img/article/7820/61_main.1482412561.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/61_tn.1482412561.jpg Экономика Никакой "мирной" национализации ПриватБанка нет и не было, судя по позиции бывшего руководства банка, считает Тимофей Милованов

"Следующие дни будут критическими", – в НБУ оценили заявление Дубилета по "Привату"

Сегодня, 15:11

Никакой "мирной" национализации ПриватБанка нет и не было, судя по позиции бывшего руководства банка, считает Тимофей Милованов

Фото: AFP
Фото: AFP

Замглавы Совета Национального банка Украины, почетный президент Киевской школы экономики (KSE) Тимофей Милованов считает, что никто не понесет ответственности за доведение ПриватБанка до состояния, когда его пришлось национализировать.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Статья экс менеджмента Привата в УП и пост Дмитрия Дубилета с обвинениями в адрес НБУ говорит мне, что никакой "мирной" национализации ПриватБанка нет и не было. Следующие дни будут критическими. Я надеюсь новый менеджмент сможет эффективно работать несмотря на сопротивление со стороны прошлых владельцев. Опыт последних дней показывает, что несмотря на конфликт между сторонами, они могут вести себя эффективно и не положить системный банк. Я позже напишу свое мнение о постулатах в статье экс-менеджмента ПриватБанка и также что я лично думаю о том, кто виноват и в чем, почему скорее всего никто не понесет ответственности, и почему это может быть оптимально для экономики Украины никого не наказывать", – написал экономист.

Ранее сегодня  бывший директор IT-департамента банка Дмитрий Дубилет обнародовал позицию бывшего руководства "Привата" с обвинениями в адрес НБУ. 

"Дырка 148 млрд" образовалась не в результате вывода денег, а резкого и, как мы считаем, несправедливого изменения правил игры от НБУ", – написал Дубилет.

Напомним, глава НБУ Валерия Гонтарева заявляла, что к отходу ПриватБанка в собственность государства привел недостаток капитала в финучреждении, в чем виновата невзвешенная политика банка. По ее словам, банк почти год не выполнял нормативы обязательного резервирования, и дальше ждать уже нельзя было.

Поэтому Кабмин 18 декабря 2016 года принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка.
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"Сегодня"

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