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S&P выставил ПриватБанку дефолтный рейтинг http://www.segodnya.ua/img/article/7872/8_main.1484132364.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/8_tn.1484132364.jpg Экономика Дефолт рассматривается как выборочный и связан с конвертацией облигаций в капитал банка

S&P выставил ПриватБанку дефолтный рейтинг

Сегодня, 12:58

Дефолт рассматривается как выборочный и связан с конвертацией облигаций в капитал банка

ПриватБанк получил рейтинг &quot;ограниченный дефолт&quot;. Фото: AFP
ПриватБанк получил рейтинг "ограниченный дефолт". Фото: AFP

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's (S&P) понизило рейтинги ПриватБанка с "R" (под надзором органов государственного регулирования) до "SD" (выборочный дефолт) из-за принудительной конвертации в капитал сертификатов участия в займе. Об этом сообщают "Украинские новости".

"При отсутствии информации о дефолте по другим обязательствам ПриватБанка мы рассматриваем конвертацию долга в капитал как выборочный дефолт (selective default – "SD"). В связи с этим мы понижаем рейтинги ПриватБанка с "R" (под надзором органов государственного регулирования) до "SD", – заявляет S&P.

Агентство планирует пересмотреть рейтинги ПриватБанка текущего уровня "SD", когда получит достаточно сведений для оценки кредитоспособности банка после проведения правительством его докапитализации.

Как сообщалось, в рамках национализации ПриватБанка его обязательства перед специально созданной британской компанией (SPV) – эмитентом еврооблигаций – подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.

В конце декабря 2016 года держатели еврооблигаций, владеющие разными выпусками ценных бумаг на общую сумму более 120 млн долларов, объединились в специальный комитет для совместной защиты своих прав и интересов. В комитете состоят пять фондов, в том числе британские, американские и швейцарские.
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