США начали отгрузку угля для Украины

Вчера, 14:08

В порт Одессы топливо прибудет примерно через три недели


Соединенные Штаты начали отгружать первую партию угля для Украины – 62 тысячи тонн. Топливо будут доставлять из Балтимора. Через три недели уголь должен прибыть в Одессу.

В целом до конца года из США планируют привезти 700 тысяч тонн угля, цена которого составляет 113 долларов за тонну. Это топливо дороже африканского, однако,  как  уверяют поставщики, гореть будет лучше. 

"Это энергетическая безопасность, это гарантия того, что мы будем с электроэнергией зимой. С коммерческой точки зрения это выгодный проект. Цена конкурентная, я думаю. Сейчас идут переговоры, цена будет уменьшаться", – пояснил посол Украины в США Валерий Чалый.

Антрацит добывали в штате Пенсильвания. Этот тип угля нужен Украине для работы теплоэлектростанций. Ранее такой уголь везли с оккупированного Донбасса, но из-за товарной блокады поставки прекратились. 
США, поставки, уголь, энергетическая безопасность, Антрацит

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"Сегодня"

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