США покидают Транстихоокеанское партнерство: как решение Трампа повлияет на мир и Украину

Сегодня, 08:25

Один из первых шагов Трампа на посту президента США не касается непосредственно Украины, но может сказаться на нашей стране через изменения правил мировой торговли

Трамп подписал приказ о выходе США из ТТП. Фото: AFP
Трамп подписал приказ о выходе США из ТТП. Фото: AFP

Выход США из Транстихоокеанского торгового партнерства (ТТП; Trans-Pacific Partnership, TPP) является уникальным событием в мировой истории, т. к. страна вышла из соглашения, заключения которого сама же упорно добивалась около семи лет.

В то же время, решение американского президента Дональда Трампа нельзя считать неожиданным, и не только потому, что он еще в ходе избирательной компании обещал вывести страну из ТТП сразу же после своей победы. Подписания договора о ТТП добивалась администрация президента Обамы, но настроения в Конгрессе США ясно говорили о том, что договор не будет ратифицирован.

Из какого договора выходят США

Предложение о создании ТТП как зоны свободной торговли в рамках ВТО было выдвинуто еще в 2003 г. тремя странами: Новой Зеландией, Сингапуром и Чили. В 2005 г. к инициаторам присоединился Бруней и эти четыре страны подписали соглашение об учреждении ТТП, вступившее в силу в 2006 г.

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Два года новая организация существовала фактически только на бумаге. Но в 2008 г. идеей такого союза заинтересовались США, постепенно придав ей более значительный масштаб. Переговоры потенциальных участников были очень долгими, но в итоге 12 стран: США, Япония, Малайзия, Вьетнам, Сингапур, Бруней, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Мексика, Чили и Перу4 февраля 2016 г. подписали соглашение о создании нового партнерства со старым названием. Договор должен вступить в силу после его ратификации всеми членами (на это отведено два года).

США сами придали ТТП значительный масштаб.

ТТП подразумевает создание широкой зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Администрация Обамы рассматривала это соглашение как одну из главных мер в экономическом противостоянии с Китаем. Сам Обама не раз предупреждал, что отказ от ТТП "ослабит позиции США в регионе, а также способность определять правила глобальной торговли, исходя из американских ценностей и интересов". Это партнерство поддерживали ряд купных компаний, например, Nike и WalmartStores, многие средние бизнесы, а также владельцы семейных ферм.

По мнению критиков соглашения в США, ТТП ведет к сокращению рабочих мест и оплаты труда американских рабочих. Так же утверждалось, что "ужасно низкие" требования к стране происхождения товара открывают, например, возможность поставки в США автомобилей из КНР за счет организации "отверточной" сборки в одной из стран ТТП.

Стоит отметить, что документ о выходе из ТТП Трамп подписал после встречи с главами "промышленного комитета" США (Ford, DowChemical, Dell, Johnson&Johnson, LockheedMartin, Arconic, US Steel, Tesla, Corning, InternationalPaper), на которой обсуждался вопрос международных инвестиций бизнеса в свете планов нового президента стимулировать создание рабочих мест в США.

Возможная судьба ТТП

Сейчас в ТТП формально остаются пять стран — его основатели по договору 2005 г. и Япония, успевшая ратифицировать договор в ноябре 2016 г. Семь страндоговор еще не ратифицировали.

Премьер-министр Японии заявил, что рассчитывает на проведение переговоров с Трампом в кратчайшие сроки: "Я полагаю, что президент США признает важность свободной и справедливой торговли, поэтому и намерен упорно разъяснять ему стратегическую и экономическую важность соглашения".

Австралия начала переговоры с Японией, Новой Зеландией и Сингапуром о возможности продолжения проекта ТПП без США, в формате "12 минус 1". По словам премьер-министра страны, отказаться от проекта Австралия не может, потому что дала определенные обещания для рынка труда.

Премьер-министр Новой Зеландии надеется, что проект продолжит существование с оставшимися партнерами. Министр торговли страны сообщил, что скоро состоится встреча стран-участниц на уровне министров, на которой будут прорабатываться варианты дальнейших действий.

Австралия начала переговоры с Японией, Новой Зеландией и Сингапуром о ТПП без США, в формате "12 минус 1".

Министр торговли Малайзии заявил: "Вне зависимости от позиции новой администрации США по ТТП мы продолжим контакты с нашими американскими коллегами ради укрепления двусторонних торговых и экономических связей, поскольку США являются третьим нашим партнером по объему торговли и крупнейшим источником инвестиций".

Интерес к возможному присоединению к ТТП проявляет Индонезия, есть возможность создать условия для вступления в него Китая. Высказываются предположения о вступлении в ТТП Евросоюза, но пока этой весьма неопределенно.

Некоторые эксперты говорят, что многое в соглашении о ТТП было завязано на том, что участники принимают на себя очень высокие стандарты и открывают доступ на свои рынки в обмен на беспошлинный доступ на самый крупный рынок – американский. Поэтому ТТП без участия США нежизнеспособно.

Внесение же изменений в договор будет означать его денонсацию, а перезапуск переговоров с большой вероятностью похоронит ТТП. Поэтому можно утверждать, что договор в формате от 4 февраля 2016 г. не вступит в силу, и партнерства, объединяющего 40% мирового ВВП, не будет.

Глобальные последствия

Китайское руководство осторожно намекнуло, что может воспользоваться провалом ТТП, и сообщило, что выступает в поддержку "открытых и прозрачных экономических договоренностей в регионе". Китай сам давно предлагает создавать единую зону региональной торговли на основе своего проекта — Всеобъемлющего регионального экономического партнерства.

Так что шаг Трампа по выходу из ТТП идет на руку Китаю. Но тот акцент, который президент США делает на торговом протекционизме, не принесет китайцам пользы. В мире же вообще есть серьезная обеспокоенность по поводу негативного влияния протекционистской политики отдельных стран на международную экономику.

Трампу в принципене нравится формат многосторонних торговых соглашений. Он считает, что для его страны будет проще добиться выгодных условий на двусторонних переговорах. Поэтому ожидается, что в ближайшее время он официально уведомит Канаду и Мексику о желании пересмотреть условия Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), вступившего в силу еще в 1994 г.

Шаг Трампа по выходу из ТТП идет на руку Китаю.

Весьма туманны перспективы еще одного глобального соглашения – Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (ТТИП) с ЕС, которое считается дополняющим ТТП. Трамп его пока практически не вспоминал, а в ЕС считают переговоры замороженными. Хотя Канада находится в процессе ратификации дополняющего ТТИП своего торгового соглашения с ЕС.

Что касается Украины, то успех или провал ТТП на нас непосредственно не отразится: объем внешней торговли со странами Азиатско-тихоокеанского региона пока невелик, к тому же наш экспорттуда в основном сырьевой, который не попадает под правила ТТП. Но велика вероятность того, что в результате начавшихся процессов изменятся правила и практики мировой торговли, а к этому желательно быть готовыми.
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Автор:

Сергей Гусев

Источник:

"Сегодня"

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