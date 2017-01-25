США покидают Транстихоокеанское партнерство: как решение Трампа повлияет на мир и Украину

Один из первых шагов Трампа на посту президента США не касается непосредственно Украины, но может сказаться на нашей стране через изменения правил мировой торговли

Выход США из Транстихоокеанского торгового партнерства (ТТП; Trans-Pacific Partnership, TPP) является уникальным событием в мировой истории, т. к. страна вышла из соглашения, заключения которого сама же упорно добивалась около семи лет.

В то же время, решение американского президента Дональда Трампа нельзя считать неожиданным, и не только потому, что он еще в ходе избирательной компании обещал вывести страну из ТТП сразу же после своей победы. Подписания договора о ТТП добивалась администрация президента Обамы, но настроения в Конгрессе США ясно говорили о том, что договор не будет ратифицирован.

Из какого договора выходят США

Предложение о создании ТТП как зоны свободной торговли в рамках ВТО было выдвинуто еще в 2003 г. тремя странами: Новой Зеландией, Сингапуром и Чили. В 2005 г. к инициаторам присоединился Бруней и эти четыре страны подписали соглашение об учреждении ТТП, вступившее в силу в 2006 г.

Два года новая организация существовала фактически только на бумаге. Но в 2008 г. идеей такого союза заинтересовались США, постепенно придав ей более значительный масштаб. Переговоры потенциальных участников были очень долгими, но в итоге 12 стран: США, Япония, Малайзия, Вьетнам, Сингапур, Бруней, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Мексика, Чили и Перу4 февраля 2016 г. подписали соглашение о создании нового партнерства со старым названием. Договор должен вступить в силу после его ратификации всеми членами (на это отведено два года).

США сами придали ТТП значительный масштаб.

ТТП подразумевает создание широкой зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Администрация Обамы рассматривала это соглашение как одну из главных мер в экономическом противостоянии с Китаем. Сам Обама не раз предупреждал, что отказ от ТТП "ослабит позиции США в регионе, а также способность определять правила глобальной торговли, исходя из американских ценностей и интересов". Это партнерство поддерживали ряд купных компаний, например, Nike и WalmartStores, многие средние бизнесы, а также владельцы семейных ферм.

По мнению критиков соглашения в США, ТТП ведет к сокращению рабочих мест и оплаты труда американских рабочих. Так же утверждалось, что "ужасно низкие" требования к стране происхождения товара открывают, например, возможность поставки в США автомобилей из КНР за счет организации "отверточной" сборки в одной из стран ТТП.

Стоит отметить, что документ о выходе из ТТП Трамп подписал после встречи с главами "промышленного комитета" США (Ford, DowChemical, Dell, Johnson&Johnson, LockheedMartin, Arconic, US Steel, Tesla, Corning, InternationalPaper), на которой обсуждался вопрос международных инвестиций бизнеса в свете планов нового президента стимулировать создание рабочих мест в США.

Возможная судьба ТТП

Сейчас в ТТП формально остаются пять стран — его основатели по договору 2005 г. и Япония, успевшая ратифицировать договор в ноябре 2016 г. Семь страндоговор еще не ратифицировали.

Премьер-министр Японии заявил, что рассчитывает на проведение переговоров с Трампом в кратчайшие сроки: "Я полагаю, что президент США признает важность свободной и справедливой торговли, поэтому и намерен упорно разъяснять ему стратегическую и экономическую важность соглашения".

Австралия начала переговоры с Японией, Новой Зеландией и Сингапуром о возможности продолжения проекта ТПП без США, в формате "12 минус 1". По словам премьер-министра страны, отказаться от проекта Австралия не может, потому что дала определенные обещания для рынка труда.

Премьер-министр Новой Зеландии надеется, что проект продолжит существование с оставшимися партнерами. Министр торговли страны сообщил, что скоро состоится встреча стран-участниц на уровне министров, на которой будут прорабатываться варианты дальнейших действий.

Австралия начала переговоры с Японией, Новой Зеландией и Сингапуром о ТПП без США, в формате "12 минус 1".

Министр торговли Малайзии заявил: "Вне зависимости от позиции новой администрации США по ТТП мы продолжим контакты с нашими американскими коллегами ради укрепления двусторонних торговых и экономических связей, поскольку США являются третьим нашим партнером по объему торговли и крупнейшим источником инвестиций".

Интерес к возможному присоединению к ТТП проявляет Индонезия, есть возможность создать условия для вступления в него Китая. Высказываются предположения о вступлении в ТТП Евросоюза, но пока этой весьма неопределенно.

Некоторые эксперты говорят, что многое в соглашении о ТТП было завязано на том, что участники принимают на себя очень высокие стандарты и открывают доступ на свои рынки в обмен на беспошлинный доступ на самый крупный рынок – американский. Поэтому ТТП без участия США нежизнеспособно.

Внесение же изменений в договор будет означать его денонсацию, а перезапуск переговоров с большой вероятностью похоронит ТТП. Поэтому можно утверждать, что договор в формате от 4 февраля 2016 г. не вступит в силу, и партнерства, объединяющего 40% мирового ВВП, не будет.

Глобальные последствия

Китайское руководство осторожно намекнуло, что может воспользоваться провалом ТТП, и сообщило, что выступает в поддержку "открытых и прозрачных экономических договоренностей в регионе". Китай сам давно предлагает создавать единую зону региональной торговли на основе своего проекта — Всеобъемлющего регионального экономического партнерства.

Так что шаг Трампа по выходу из ТТП идет на руку Китаю. Но тот акцент, который президент США делает на торговом протекционизме, не принесет китайцам пользы. В мире же вообще есть серьезная обеспокоенность по поводу негативного влияния протекционистской политики отдельных стран на международную экономику.

Трампу в принципене нравится формат многосторонних торговых соглашений. Он считает, что для его страны будет проще добиться выгодных условий на двусторонних переговорах. Поэтому ожидается, что в ближайшее время он официально уведомит Канаду и Мексику о желании пересмотреть условия Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), вступившего в силу еще в 1994 г.

Шаг Трампа по выходу из ТТП идет на руку Китаю.

Весьма туманны перспективы еще одного глобального соглашения – Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (ТТИП) с ЕС, которое считается дополняющим ТТП. Трамп его пока практически не вспоминал, а в ЕС считают переговоры замороженными. Хотя Канада находится в процессе ратификации дополняющего ТТИП своего торгового соглашения с ЕС.

Что касается Украины, то успех или провал ТТП на нас непосредственно не отразится: объем внешней торговли со странами Азиатско-тихоокеанского региона пока невелик, к тому же наш экспорттуда в основном сырьевой, который не попадает под правила ТТП. Но велика вероятность того, что в результате начавшихся процессов изменятся правила и практики мировой торговли, а к этому желательно быть готовыми.