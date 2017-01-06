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США сняли 30-летние пошлины с украинского удобрения http://www.segodnya.ua/img/article/7859/15_main.1483685763.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/15_tn.1483685763.jpg Экономика Антидемпинговые пошлины в отношении сухого карбамида действовали еще с 1987 года

США сняли 30-летние пошлины с украинского удобрения

Сегодня, 08:54

Антидемпинговые пошлины в отношении сухого карбамида действовали еще с 1987 года

Пошлины на карбамит Украина унаследовала от СССР. Фото: SYL.ru
Пошлины на карбамит Украина унаследовала от СССР. Фото: SYL.ru

Соединенные Штаты Америки (США) прекратили действие антидемпинговых пошлин на сухой карбамид происхождением из Украины.

"Министерством торговли США было принято решение о прекращении с 20 декабря 2016 года применения мер по отношению к украинскому товару", – сообщили в Министерстве экономики Украины.

Антидемпинговые пошлины в отношении сухого карбамида действовали еще с 1987 года, сначала происхождением из СССР, потом – из всех стран, вышедших из состава союза.

Напомним, Министерство торговли США 1 ноября 2016 года начало четвертый пересмотр антидемпинговых мер в отношении импорта сухого карбамида из Украины. Пересмотр был начат в связи с окончанием срока применения ограничительных мер.

Как известно, сухой карбамид используется в качестве высококонцентрированного, безбалластного азотного минерального удобрения. Дает хорошие результаты при удобрении всех сельскохозяйственных культур.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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