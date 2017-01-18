Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости экономики Новости экономики
Стало известно, сколько Украина заплатила за импортный газ в 2016 году http://www.segodnya.ua/img/article/7894/10_main.1484740853.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/10_tn.1484740853.jpg Экономика В "Нафтогазе" уверены, что сэкономили миллиарды долларов на отказе от закупок в России

Стало известно, сколько Украина заплатила за импортный газ в 2016 году

Сегодня, 13:59

В "Нафтогазе" уверены, что сэкономили миллиарды долларов на отказе от закупок в России

Украина в 2016 году покупала газ только у Европы. Фото: AFP
Украина в 2016 году покупала газ только у Европы. Фото: AFP

"Нафтогаз Украины" в 2016 году импортировал природный газ на сумму 1,6 млрд долларов. Об этом сообщил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Газпром" хочет получить от "Нафтогаза" за газ в 2016 году 5,3 млрд долларов. А мы заплатили за весь газ из Европы (в 2016 году импортировали газ только из Европы) – 1,6 млрд долларов. То есть на газ из Европы мы израсходовали в три раза меньше, чем могли бы потратить на газпромовский газ!", – написал Витренко на своей странице в Facebook.

Витренко также отметил, что если бы Украина заплатила столько, сколько хочет "Газпром", то ВВП в 2016 году не вырос бы на 1,5%, а упал бы на 2,5%. "Про девальвацию гривни, дефицие госбюджета можете додумать сами", – добавил Витренко.

Как сообщалось, "Газпром" 17 января 2017 года уведомил, что компания выставила "Нафтогазу" за 2016 год счет на сумму 5,3 млрд долларов за невыборку газа во II-IV кварталах, согласно условию "бери-или-плати". "Нафтогаз" отказался платить до вынесения вердикта в Стокгольмском арбитраже.

Напомним, Украина не согласна с требованием "бери-или-плати", прописанном в контракте от 2009 года, и оспаривает этот пункт в Стокгольмском арбитраже. Более того, "Нафтогаз" больше года назад отказался от закупок газа у "Газпрома" – газ с территории РФ Украина не покупает с 25 ноября 2015 года.

Окончательное решение Арбитражного института торговой палаты Стокгольма по контракту на поставку газа ожидается до 31 марта 2017 года, на транзит – в конце января 2017 года.  "Газпром" и "Нафтогаз" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Каждый из участников процесса сможет опротестовать решение суда.
газ, Украина, газпром, нафтогаз, витренко, счет, нафтогаз украины

Вы сейчас просматриваете новость "Стало известно, сколько Украина заплатила за импортный газ в 2016 году". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Украина не собирается платить России штраф. Фото: AFP

"Нафтогаз" наотрез отказался платить по счету "Газпрома"

Сегодня, 11:00

Украинская компания решила дождаться решения Стокгольмского арбитража

Экономика

Сможет ли Украин отказаться от импорта газа. Фото: архив

Газ может подешеветь в разы: сможет ли Украина отказаться от импорта и когда

Сегодня, 07:08

От развития энергетического сектора страны, уверены эксперты, зависит будущее Украины 

Экономика

"Газпром" хочет от Украины еще больше денег

"Газпром" выставил Украине счет на 5,3 млрд долларов

Вчера, 16:15

В России считают, что "Нафтогаз" обязан заплатить в течение десяти дней

ЖКХ

Сколько стоит отопление в разных странах. Фото: архив

У кого дороже: сколько стоит отопление в Украине, Польше, России и Беларуси

Вчера, 05:44

Самые дешевые коммунальные услуги в Беларуси, а дороже всего – в Польше

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.