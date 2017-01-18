Стало известно, сколько Украина заплатила за импортный газ в 2016 году

В "Нафтогазе" уверены, что сэкономили миллиарды долларов на отказе от закупок в России

"Нафтогаз Украины" в 2016 году импортировал природный газ на сумму 1,6 млрд долларов. Об этом сообщил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Газпром" хочет получить от "Нафтогаза" за газ в 2016 году 5,3 млрд долларов. А мы заплатили за весь газ из Европы (в 2016 году импортировали газ только из Европы) – 1,6 млрд долларов. То есть на газ из Европы мы израсходовали в три раза меньше, чем могли бы потратить на газпромовский газ!", – написал Витренко на своей странице в Facebook.

Витренко также отметил, что если бы Украина заплатила столько, сколько хочет "Газпром", то ВВП в 2016 году не вырос бы на 1,5%, а упал бы на 2,5%. "Про девальвацию гривни, дефицие госбюджета можете додумать сами", – добавил Витренко.

Как сообщалось, "Газпром" 17 января 2017 года уведомил, что компания выставила "Нафтогазу" за 2016 год счет на сумму 5,3 млрд долларов за невыборку газа во II-IV кварталах, согласно условию "бери-или-плати". "Нафтогаз" отказался платить до вынесения вердикта в Стокгольмском арбитраже.

Напомним, Украина не согласна с требованием "бери-или-плати", прописанном в контракте от 2009 года, и оспаривает этот пункт в Стокгольмском арбитраже. Более того, "Нафтогаз" больше года назад отказался от закупок газа у "Газпрома" – газ с территории РФ Украина не покупает с 25 ноября 2015 года.

Окончательное решение Арбитражного института торговой палаты Стокгольма по контракту на поставку газа ожидается до 31 марта 2017 года, на транзит – в конце января 2017 года. "Газпром" и "Нафтогаз" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Каждый из участников процесса сможет опротестовать решение суда.



