Суд ЕС заблокировал решение Еврокомиссии по увеличению доступа к трубопроводу Opal для "Газпрома"

Суд ЕС поддержал требования польской PGNIG о приостановлении выполнения решения Еврокомиссии в отношении увеличения доступа "Газпрома" к трубопроводу Opal.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко на странице в Facebook.

"Это первый важный результат скоординированных усилий Украины и Польши в этом вопросе", – написал Цеголко.

Цеголко также напомнил, что 2 декабря президент Петр Порошенко был с визитом в Варшаве, где провел переговоры, как с президентом страны так и с премьер-министром Польши.

Ранее сообщалось, что правительство Польши оспорило решение ЕК о доступе "Газпрома" к трубопроводу Opal.

Напомним, газопровод OPAL, который объединяет "Северный поток" с газотранспортной системой Западной и Центральной Европы, позволяет транспортировать газ от немецкой части побережья Балтийского моря до границы с Чехией и таким образом минует Украину. На сегодняшний день 50% мощностей газопровода, пропускная способность которого составляет 36 млрд кубических метров в год, не используется по решению Еврокомиссии, поскольку ЕС хотел бы помешать жесткому контроля над газотранспортными системами со стороны поставщиков газа.