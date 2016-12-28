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Суд ЕС заблокировал решение Еврокомиссии по увеличению доступа к трубопроводу Opal для "Газпрома" http://www.segodnya.ua/img/article/7837/52_main.1482878132.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/52_tn.1482878132.jpg Экономика Решение было принято по требованию польской PGNIG

Суд ЕС заблокировал решение Еврокомиссии по увеличению доступа к трубопроводу Opal для "Газпрома"

Сегодня, 00:35

Решение было принято по требованию польской PGNIG

Решение было принято по требованию польской PGNIG, фото 3mv.ru
Решение было принято по требованию польской PGNIG, фото 3mv.ru

Суд ЕС поддержал требования польской PGNIG о приостановлении выполнения решения Еврокомиссии в отношении увеличения доступа "Газпрома" к трубопроводу Opal.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко на странице в Facebook.  

"Это первый важный результат скоординированных усилий Украины и Польши в этом вопросе", – написал Цеголко.

Цеголко также напомнил, что 2 декабря президент Петр Порошенко был с визитом в Варшаве, где провел переговоры, как с президентом страны так и с премьер-министром Польши.

Ранее сообщалось, что правительство Польши оспорило решение ЕК о доступе "Газпрома" к трубопроводу Opal.

Напомним, газопровод OPAL, который объединяет "Северный поток" с газотранспортной системой Западной и Центральной Европы, позволяет транспортировать газ от немецкой части побережья Балтийского моря до границы с Чехией и таким образом минует Украину. На сегодняшний день 50% мощностей газопровода, пропускная способность которого составляет 36 млрд кубических метров в год, не используется по решению Еврокомиссии, поскольку ЕС хотел бы помешать жесткому контроля над газотранспортными системами со стороны поставщиков газа. 
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Источник:

"Сегодня"

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