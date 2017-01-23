Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости экономики Новости экономики
The Financial Times рассказала о тенденциях мировых инвестиций http://www.segodnya.ua/img/article/7907/85_main.1485165465.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/85_tn.1485165465.jpg Экономика Инфраструктурные инвестиции в мире выросли до рекордных 413 млрд долларов в 2016 году

The Financial Times рассказала о тенденциях мировых инвестиций

Сегодня, 11:57

Инфраструктурные инвестиции в мире выросли до рекордных 413 млрд долларов в 2016 году

В мире наибольшее количество инвестиций привлекают инфраструктурные проекты. Фото: Pixabay
В мире наибольшее количество инвестиций привлекают инфраструктурные проекты. Фото: Pixabay

Частные инвестиции в инфраструктурные активы по всему миру выросли в 2016 году на 14% и достигли рекордных 413 млрд долларов США. Об этом свидетельствуют расчеты Preqin, сообщает The Financial Times.

Количество сделок осталось практически на уровне предыдущего года – 1772. Это указывает на то, что то же каждый проект получил более значительный объем денежных средств.

При этом количество сделок остается в диапазоне 1700-1800 с 2013 года.

"Спрос на инфраструктуру увеличился за последнее десятилетие, поэтому стала сильнее конкуренция за активы", – заявил Том Карр из Preqin.

В частности, по его словам, объем инвестиций увеличился из-за роста вложений в проекты, находящиеся в рамках второй стадии (уже построенные и работающие) в развитых странах.

Поиск активов для инвестиций с низким уровнем риска привел к тому, что несколько крупных фондов формируют новые многомиллиардные инфраструктурные фонды.

Их оптимизм вызван готовностью правительств поддерживать частные инвестиции в инфраструктуру. Однако Карр полагает, что нет ясности, "сможет ли рынок сохранить темпы роста в 2017 году".

Хотя интерес к инфраструктурным проектам высок, инвесторы предпочитают не вкладывать деньги в фазе строительства. Они хотят инвестировать в аэропорты или платные дороги, то есть активы, которые будут приносить стабильный и гарантированный доход.

Инвесторы, в число которых входят суверенные и пенсионные фонды, страховщики и управляющие активами компании, все с большим вниманием смотрят на Европу в надежде на возобновление политического интереса к инфраструктуре. В 2016 году в Европе было заключено 555 инфраструктурных сделок (максимальное число в мире) на сумму 97 млрд долларов, сообщает Preqin.

В Азии был зафиксирован рекордный объем сделок – 131 млрд долларов, хотя их число было меньше, чем в Европе, и составило 552.

На "зеленые" энергетические проекты в мире в прошлом году пришлось 42% сделок против 39% по итогам 2015 года.

Крупнейшей сделкой в 2016 году стало соглашение российской "Роснефти" и индонезийской PT Pertamina о строительстве НПЗ Turban на острове Ява на сумму 13 млрд долларов.

Напомним, ряд крупных иностранных инвесторов в Давосе выразили готовность вкладывать средства в украинскую портовую и железнодорожную инфраструктуру, энергетический сектор, сельское хозяйство и IT. Об этом сообщила глава офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины Юлия Ковалив.
инвестиции, рынок, Карр, конкуренция, инвесторы, проекты, соглашение, аэропорты, активы, Financial Times

Вы сейчас просматриваете новость "The Financial Times рассказала о тенденциях мировых инвестиций". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Экономика Украины перешла к медленному росту

Экономика Украины выросла почти на 2%

Сегодня, 11:39

В следующем году Минэкономразвития ждет более активного повышения ВВП

Экономика

Недвижимость, золотые слитки или депозиты: где эффективнее держать деньги во время кризиса

20 Января, 20:56

Лучший заработок на сбережениях - недвижимость, говорят финансисты

Бизнес

Петр Порошенко. Фото: AFP

Порошенко зазывает иностранцев поучаствовать в украинской приватизации

19 Января, 14:39

Президент в Давосе встретился с потенциальными крупными инвесторами

Экономика

Юлия Ковалив. Фото: Facebook

Инвесторы в Давосе рассказали о привлекательных вложениях в Украину - Ковалив

19 Января, 13:22

Американская компания хочет инвестировать в "Укрзализныцю", а крупный международный портовый оператор заинтересован в концессии порта "Южный"

Экономика

Сможет ли Украин отказаться от импорта газа. Фото: архив

Газ может подешеветь в разы: сможет ли Украина отказаться от импорта и когда

18 Января, 07:08

От развития энергетического сектора страны, уверены эксперты, зависит будущее Украины 

Финансы

Фунт стерлингов упал. Фото: Pixabay

Британский фунт рухнул на трехмесячное "дно"

16 Января, 14:53

Фунт стерлингов негативно отреагировал на слухи о готовящемся "жестком Brexit"

Мнения

Виктор Галасюк. Фото: Facebook

Украине пора переставать примерять образ жертвы - нардеп

13 Января, 21:00

Галасюк считает, что Украина должна показать, чем она может быть выгодна Европе и США

Бизнес

Большая часть инвестиций в Украину - тот же отечественный капитал, "плывущий" из офшоров. Фото: Pixabay

Откуда приходят деньги: инвестиции в Украину растут, но довоенного уровня пока не достигли

12 Января, 12:52

Большинство поступлений из офшоров - это украинский или российский капитал

Звезды

Иванка активно поддерживает своего отца Дональда Трампа. Фото: AFP

Иванка Трамп покидает собственный модный лейбл

10 Января, 19:24

Причиной этому послужила критика за продвижение золотого браслета стоимостью $10,8 тыс. из линейки ее бренда

Бизнес

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Гройсман: Мы - не страна-лесопилка

5 Января, 15:07

Премьер рассказал о своем видении развития промышленного потенциала экономики Украины

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.