The Financial Times рассказала о тенденциях мировых инвестиций

Инфраструктурные инвестиции в мире выросли до рекордных 413 млрд долларов в 2016 году

Частные инвестиции в инфраструктурные активы по всему миру выросли в 2016 году на 14% и достигли рекордных 413 млрд долларов США. Об этом свидетельствуют расчеты Preqin, сообщает The Financial Times.

Количество сделок осталось практически на уровне предыдущего года – 1772. Это указывает на то, что то же каждый проект получил более значительный объем денежных средств.

При этом количество сделок остается в диапазоне 1700-1800 с 2013 года.

"Спрос на инфраструктуру увеличился за последнее десятилетие, поэтому стала сильнее конкуренция за активы", – заявил Том Карр из Preqin.

В частности, по его словам, объем инвестиций увеличился из-за роста вложений в проекты, находящиеся в рамках второй стадии (уже построенные и работающие) в развитых странах.

Поиск активов для инвестиций с низким уровнем риска привел к тому, что несколько крупных фондов формируют новые многомиллиардные инфраструктурные фонды.

Их оптимизм вызван готовностью правительств поддерживать частные инвестиции в инфраструктуру. Однако Карр полагает, что нет ясности, "сможет ли рынок сохранить темпы роста в 2017 году".

Хотя интерес к инфраструктурным проектам высок, инвесторы предпочитают не вкладывать деньги в фазе строительства. Они хотят инвестировать в аэропорты или платные дороги, то есть активы, которые будут приносить стабильный и гарантированный доход.

Инвесторы, в число которых входят суверенные и пенсионные фонды, страховщики и управляющие активами компании, все с большим вниманием смотрят на Европу в надежде на возобновление политического интереса к инфраструктуре. В 2016 году в Европе было заключено 555 инфраструктурных сделок (максимальное число в мире) на сумму 97 млрд долларов, сообщает Preqin.

В Азии был зафиксирован рекордный объем сделок – 131 млрд долларов, хотя их число было меньше, чем в Европе, и составило 552.

На "зеленые" энергетические проекты в мире в прошлом году пришлось 42% сделок против 39% по итогам 2015 года.

Крупнейшей сделкой в 2016 году стало соглашение российской "Роснефти" и индонезийской PT Pertamina о строительстве НПЗ Turban на острове Ява на сумму 13 млрд долларов.

Напомним, ряд крупных иностранных инвесторов в Давосе выразили готовность вкладывать средства в украинскую портовую и железнодорожную инфраструктуру, энергетический сектор, сельское хозяйство и IT. Об этом сообщила глава офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины Юлия Ковалив.