"Толстеющий" евро и "худеющий" доллар: что будет с гривной

Лето – традиционно спокойная пора для валютных обменников. Но не в этот раз: если американские деньги потихоньку дешевеют по отношению к гривне, то евро стремительно вырос и закрепился у отметки 30. В прошлые годы осенью, на противостояние двух основных валют, накладывалось сезонное проседание гривны. Ждать ли скачка и запасаться валютой? Или овчинка выделки не стоит?

Раиса Андреевна предпочитает владеть ситуацией и планировать свое завтра, поэтому курс валют отслеживает уже автоматически.

Когда же в планах есть новая поездка, – и не куда-нибудь, а за границу, тогда и за валютными колебаниями следит особенно внимательно. – Раиса Андреевна, если бы не стала теплотехником, старшим научным сотрудником Института газа, – наверное, была бы профессиональным путешественником. На ее карте мира уже немало отмеченных пунктов.

Свой бизнес? Дети спонсируют? Выиграла джек-пот? Это, наверное, первое, что можно подумать, слушая о путешествиях Раисы Андреевны. В реальности – все немного не так.

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Женщина ушла на пенсию в 1993 году, – 24 года назад. И все это время продолжала работать. При этом нельзя сказать, что ее мечты-поездки давались легко, – последние 4 года вообще никуда не выезжала. Жизнь слишком подорожала.

Специалисты называют подобных деятелей спекулянтами. Ведь по всем экономическим законам не могут цены расти в геометрической прогрессии, даже если резко и значительно взлетает валюта.

"Вот 10 гривен если бы вы добавили к курсу, то тогда в цене товара вы должны были увидеть плюс, скажем, в среднем, около одной гривны. Поэтому, если вы увидите увеличение цены или курса валюты на 1 гривну, что более-менее кажется логичным, то в цене товара вы должны будете увидеть самое большое – это 10 копеек", – говорит Олег Устенко, экономист.

Традиционно спокойная пора для валютного рынка: лето, – в этом году немного удивило. Доллар подешевел, причем существенно, на 2 гривны, а евро вырос: примерно на столько же.

Не особо разобравшись, многие начали пенять на безвиз, дескать, народ ринулся в Европу, спрос на евро вырос, вот курс и пополз вверх. Падение доллара при этом как будто не заметили.

По словам эксперта, это точно не Украина повлияла на эти соотношения. Она настолько незначительный игрок, и вообще не может даже называться игроком, в реальности, на этом рынке: евро-доллар, что говорить о каком-то влиянии Украины в связи с безвизом, – для нее это, как минимум, странно, нелогично, и это просто дилетантство.

На самом деле, курс гривны – лишь отражение борьбы между долларом и евро. В начале этого года мировые финансовые аналитики прогнозировали, что курс доллара к евро будет всё больше стремиться к соотношению "один к одному". Но, что-то пошло не так. В Соединенные Штаты не зашли запланированные инвестиции, американская экономика, таким образом, не получила ожидаемого допинга, и курс доллара на мировом рынке упал по отношению к евро. И, вместо 1:1, сейчас за один евро нужно выложить 1 доллар 17 центов.

Юные танцоры не вникают в глобально-экономические перипетии: они знают только сколько евро им нужно, чтобы поехать на очередной фестиваль или конкурс, хватит ли на карманные расходы, – ведь у родителей доходы в гривне.

Государство денег не выделяет, родители, в большинстве, потянуть поездки не могут, одна надежда – на меценатов.

От спонсора, читай: человека, который решит финансовые проблемы, наверное, не отказался бы ни один украинец. Но, каждому приходится выкручиваться самостоятельно. Многие связывают свое благосостояние напрямую с курсом валюты: будет всё стабильно – можно строить какие-то планы. А будет ли стабильно? Ведь традиционно осенью гривна падала.

При том, что в начале осени нам обещают курсовую тишину, к зиме ситуация может измениться.

"Очевидно, к новому году, может, после него, стоит ожидать обменного курса уже на уровне 28-29 гривен за доллар. Скорее всего, доллар будет дорожать по отношению к евро, а это значит, что курс евро к гривне будет не сильно меняться: как был на отметках около 30, он так может и сохраняться на этом уровне", – прогнозирует Андрей Блинов, экономический эксперт.

Так что скупать евро-валюту эксперты не советуют: ведь на разнице курсов покупки и продажи мы все равно теряем. Есть смысл запасаться долларами или евро только, если планируется покупка любого импорта – техники, например, такой товар дорожает в первую очередь при валютных колебаниях, или же если грядут загранпоездки.

Между тем, Национальный банк Украины продолжает ослаблять антикризисные ограничения на валютном рынке, которые потеряли свою эффективность и актуальность и смягчение которых не повлияет на состояние валютного рынка.