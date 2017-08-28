ТОП-11 самых губительных для экономики природных катастроф

Ураган "Харви" уже нанес серьезный удар по Техасу, но худшее еще может быть впереди, предупреждают синоптики. Удар стихии уже унес жизни 5 человек, а 40 пропали без вести, Хьюстон остался полностью без электричества, закрыты аэропорты. Непогода будет продолжаться в ближайшие 2-3 дня, и за все время в штате выпадет до 1 тыс. мм осадков, что в пять раз превышает месячную норму, пишет "Вести.Экономика".

Директор FEMA (Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США) уже назвал "Харви" худшей катастрофой в истории Техаса. О возможном ущербе пока никто даже не говорит, но уже ясно, что речь будет идти о десятках миллиардов долларов.

Однако это не первая "дорогая" природная катастрофа в мире:

1. Землетрясение и цунами в Японии, 2011 год

Ущерб: 300 млрд долларов

По сей день имеют место отголоски последствий мощнейшего девятибалльного землетрясения, которое обрушилось на Японию в 2011 г. Оно спровоцировало цунами высотой 30 м, которое сносило на своем пути все живое и неживое. По разным оценкам, погибло и пропало без вести порядка 20 тыс. человек. До сих пор никто не берется точно оценить урон от этой природной катастрофы, принимая во внимание тот факт, что имела место даже техногенная катастрофа на атомной станции "Фукусима". Название станции стало таким же нарицательным, как Чернобыль.

2. Сычуаньское землетрясение, 2008 год

Ущерб: 137 млрд долларов

Сычуаньское землетрясение 2008 г. унесло жизни более 69 тыс. человек, став одним из самых масштабных по числу жертв за всю историю человечества. В 2008 г. на улице оказалось более 4,8 млн человек, более 1,5 млн домов было повреждено или разрушено.

3. Ураган "Катрина", 2005 год

Ущерб: 108 млрд долларов

Ураган "Катрина" — пока самый разрушительный ураган в истории США. Это был ураган 5-й категории по шкале ураганов Саффира – Симпсона, 6-й по силе ураган Атлантического бассейна за всю историю наблюдений. Произошел в конце августа 2005 г.

Наиболее тяжелый ущерб был причинен Новому Орлеану в Луизиане, где под водой оказалось около 80% площади города. В результате стихийного бедствия погибли 1836 жителей.

4. Землетрясение в Кобе, 1995 год

Ущерб: 100 млрд долларов

Землетрясение произошло утром во вторник 17 января 1995 г. в 05:46 местного времени. Его моментная магнитуда составила 6,9 (землетрясение силой 7,3 по шкале Рихтера). Очаг землетрясения был расположен под островом Авадзи на глубине 15-20 км и был связан с тектоническим разломом, проходящим в проливе Акаси прямо под городом.

По подсчетам во время землетрясения погибло 6434 человека. Последствия стихии: разрушение 200 тыс. зданий, 1 км скоростного шоссе Хансин, уничтожение 120 из 150 причалов в порту Кобе, нарушения электроснабжения города. Жители боялись вернуться домой из-за подземных толчков, которые продолжались несколько дней. Ущерб составил 2,5% от ВВП Японии в то время.

5. Засуха в США, 1988 год

Ущерб: 78 млрд долларов

Одна из худших засух в истории США сопровождалась массовой гибелью кукурузы и чудовищными пожарами, которые привели к смерти тысяч человек.

6. Ураган "Сэнди", 2012 год

Ущерб: 71,4 млрд долларов

"Сэнди" — мощный тропический циклон, образовавшийся в конце октября 2012 г. и затронувший Ямайку, Кубу, Багамские острова, Гаити, побережье Флориды и впоследствии северо-восток США и Восточную Канаду. Наиболее тяжелый ущерб был причинен северо-восточным штатам США, в частности Нью-Джерси, Нью-Йорку и Коннектикуту.

В 2012 г. это 18-й тропический циклон, получивший собственное имя, и десятый такой циклон в Атлантике. Он сформировался 22 октября и за 6 часов превратился в тропический шторм. Затем он стал медленно продвигаться на север к Большим Антильским островам, продолжая набирать силу. 31 октября ураган продвигался от Нью-Йорка к Нью-Джерси, затем прошел через Вирджинию и Пенсильванию. В общей сложности жертвами урагана стали свыше 69 человек в Карибском регионе и на Багамах.

7. Аномальная жара в США, 1980 год

Ущерб: 56,4 млрд долларов

В 1980 г. США накрыла масштабная волна аномального тепла. Четыре месяца подряд держались аномально высокие температуры, что привело к огромной засухе в стране. Это отразилось как на населении, так и на сельском хозяйстве. Фермеры понесли огромные убытки.

8. Ураган "Эндрю", 1992 год

Ущерб: 44,8 млрд долларов

Ураган "Эндрю" — атлантический тропический ураган 5-й категории, 3-й по величине ураган, достигший берегов США в XX веке. Этот ураган был единственным значительным ураганом сезона 1992 г. в Атлантическом океане. В августе этого года он прошел через северо-западные Багамские острова, Южную Флориду и юго-западную Луизиану. До урагана "Катрина" 2005 г. ураган "Эндрю" являлся самым разрушительным ураганом в США за всю историю наблюдений. В 2012 г. он опустился на 4-е место по данному параметру.

9. Наводнение в Таиланде, 2011 год

Ущерб: 43 млрд долларов

Наводнение в Таиланде в 2011 г. — стихийное бедствие, вызванное сильнейшими за 50 лет сезонными муссонными дождями в июле-сентябре 2011 г. в северных, северо-восточных и центральных провинциях Таиланда, откуда вода через низины центрального Таиланда пришла в Бангкок. Всего пострадали 65 из 76 провинций Таиланда и более 13 млн человек. Дожди были вызваны тропическим штормом "Нок-тен", обрушившимся на Таиланд 5 июля 2011 г.

21 октября 2011 г. в Таиланде введен особый режим по закону о стихийных бедствиях, который предполагает полную и неограниченную власть премьер-министра Таиланда в сфере борьбы со стихийным бедствием и с ликвидацией его последствий. 23 октября 2011 г. Бангкок объявлен зоной стихийного бедствия. 30 октября 2011 г. был зафиксирован рекордный уровень воды в реке Чаупхрая — 253 см над уровнем моря, что на 3 см выше гидротехнических заграждений.

Погибло 616 человек, и двое человек числятся пропавшими без вести, в том числе более 150 человек погибли от ударов электрическим током через воду, что явилось наиболее распространенной причиной жертв во время наводнения в Бангкоке. Основными причинами жертв в начале наводнения были оползни, селевые потоки и мгновенное затопление населенных пунктов водой, стекающей с более высоких участков.

10. Землетрясение "Нортридж", 1994 год

Ущерб: 40 млрд долларов

Землетрясение "Нортридж" произошло 17 января 1994 г. в 4:31 по местному времени недалеко от Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Длилось оно около 10-20 секунд. Его сила составляла 6,7 балла. Тогда погибли по меньшей мере 33 человека, еще около 9 тыс. были ранены. Разрушения были в радиусе 125 км от эпицентра подземных толчков. Люди гибли под обломками разрушенных зданий и на автотрассах в машинах. Землетрясение вызвало оползни и пожары. Возгорания часто случались вследствие разрушения газопровода. Следствием землетрясения стала и вспышка инфекционной распираторной болезни.

В результате землетрясения "Нортридж" было разрушено много центральных автотрасс и железнодорожных путей. Были закрыты крупнейшие университеты страны: Калифорнийский и Лос-Анджелеский. На некоторое время была закрыта киностудия Голливуда и звукозаписывающие компании этого района. Было перенесено несколько важных баскетбольных игр. В результате землетрясения серьезно пострадала Санта-Моника. Тут была разрушена центральная больница и несколько сотен домов.

11. Землетрясение и цунами в Индийском океане, 2004 год

Ущерб: 34 млрд долларов

Землетрясение и цунами 2004 г. в Индийском океане были по-настоящему международным бедствием. Они затронули 15 стран и унесли жизни более 250 тыс. человек (не только местных жителей, но и туристов). Точных данных по числу жертв до сих пор нет. Особенно досталось Индонезии (близ побережья которой и были зафиксированы толчки), Индии, Шри-Ланке, Таиланду и Мальдивам.