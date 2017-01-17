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Торговая война с Россией лишила Украину миллиарда долларов – замминистра http://www.segodnya.ua/img/article/7889/2_main.1484641514.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/2_tn.1484641514.jpg Экономика В Мининфраструктуры подсчитали потери экспортеров и перевозчиков

Торговая война с Россией лишила Украину миллиарда долларов – замминистра

Сегодня, 10:24

В Мининфраструктуры подсчитали потери экспортеров и перевозчиков

В Мининфраструктуры подсчитали потери от торговой войны с РФ. Фото: en-ua.com
В Мининфраструктуры подсчитали потери от торговой войны с РФ. Фото: en-ua.com

Украина потеряла около двух процентов ВВП в ходе торговой войны с Россией. Об этом рассказал заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам евроинтеграции Виктор Довгань.

"Потери из-за ограничений транзита по территории РФ составляют более миллиарда долларов, это около 2% ВВП. Это прямые потери экспортеров, потеряли рынки. А еще это потери перевозчиков", – сказал Довгань в интервью "Громадському радио".

Довгань такэе напомнил, что в ходе "транзитной войны" Россия также ограничила украинский экспорт в страны средней Азии.

"Это, пожалуй, уникальный случай транзитной войны, когда РФ 1 января 2016 ограничила наш транзит в Казахстан сроком на полгода, а потом 1 июля ограничения были продлены до конца 2017 года, и распространены на транзит в Кыргызской Республики", – заявил Довгань.

Напомним, Евросоюз стал основным торговым партнером Украины в 2016 году. Однако в целом при этом экспорт украинских товаров за рубеж за девять месяцев 2016 года сократился на 8,9%.
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