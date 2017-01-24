Трамп отменил запрет Обамы на строительство двух нефтепроводов вопреки протестам защитников природы
Администрация Обамы заморозила строительство в связи с угрозами для экологической безопасности
Президент США Дональд Трамп снял введенный своим предшественником Бараком Обамой запрет на строительство двух нефтепроводов Keystone XL и Dakota Access, передает телеканал "112 Украина" со ссылкой на АР.
Заключенные Трампом соглашения предусматривают проведение переговоров по реализации строительства, а также использование для этого строительства труб американского производства.
Отметим, в конце 2015 года Обама остановил строительство трубопровода Keystone XL, который предусматривал транспортировку нефти с канадских месторождений к нефтеперерабатывающим заводам на побережье Мексиканского залива. Такое решение было принято в связи с угрозой реализации заключенного соглашения о борьбе со всемирными климатическими изменениями.
Другой остановленный проект Dakota Access в штате Северная Дакота должен был осуществлять транспортировку нефти с местных месторождений в нефтяные терминалы в штата Иллинойс. Однако строительство было остановлено Инженерным корпусом Армии США в связи с протестами группы коренного населения сиу и, как следствие, необходимостью поисков других маршрутов.
Как сообщалось, до конца недели Дональд Трамп приведет к присяге новых министров обороны и национальной безопасности США Джеймса Мэттиса и Джона Келли. А 28 февраля ожидается, что Трамп выступит на совместном заседании обеих палат Конгресса США.
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