Трамп отменил запрет Обамы на строительство двух нефтепроводов вопреки протестам защитников природы

Сегодня, 23:01

Администрация Обамы заморозила строительство в связи с угрозами для экологической безопасности

Трамп отменил запрет Обамы на строительство двух нефтепроводов, фото AFP
Трамп отменил запрет Обамы на строительство двух нефтепроводов, фото AFP

Президент США Дональд Трамп снял введенный своим предшественником Бараком Обамой запрет на строительство двух нефтепроводов Keystone XL и Dakota Access, передает телеканал "112 Украина" со ссылкой на АР.

Заключенные Трампом соглашения предусматривают проведение переговоров по реализации строительства, а также использование для этого строительства труб американского производства. 

Отметим, в конце 2015 года Обама остановил строительство трубопровода Keystone XL, который предусматривал транспортировку нефти с канадских месторождений к нефтеперерабатывающим заводам на побережье Мексиканского залива. Такое решение было принято в связи с угрозой реализации заключенного соглашения о борьбе со всемирными климатическими изменениями.

Другой остановленный проект Dakota Access в штате Северная Дакота должен был осуществлять транспортировку нефти с местных месторождений в нефтяные терминалы в штата Иллинойс. Однако строительство было остановлено Инженерным корпусом Армии США в связи с протестами группы коренного населения сиу и, как следствие, необходимостью поисков других маршрутов.

Как сообщалось, до конца недели Дональд Трамп приведет к присяге новых министров обороны и национальной безопасности США Джеймса Мэттиса и Джона Келли. А 28 февраля ожидается, что Трамп выступит на совместном заседании обеих палат Конгресса США.
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