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Трамп возлагает большие ожидания на "революцию" сланцевого газа и нефти http://www.segodnya.ua/img/article/7903/47_main.1484939453.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/47_tn.1484939453.jpg Экономика По мнению президента США, добыча нетронутых запасов американской нефти сделает преуспевающими миллионы американцев

Трамп возлагает большие ожидания на "революцию" сланцевого газа и нефти

Сегодня, 21:10

По мнению президента США, добыча нетронутых запасов американской нефти сделает преуспевающими миллионы американцев

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что активная добыча сланцевого газа и сланцевой нефти поможет вернуть американцам процветание. Об этом говорится в опубликованном на сайте Белого дома документе о приоритетах Трампа.

"Администрация Трампа воспользуется революцией сланцевого газа и сланцевой нефти, чтобы создавать рабочие места и обеспечить процветание миллионам американцев", – отмечается в документе.

"Мы должны воспользоваться имеющимися у нас нетронутыми запасами сланцевой нефти и сланцевого газа, которые оцениваются в 50 трлн доларов США, в особенности – теми, которые находится на федеральных землях, принадлежащих американскому народу. Мы используем доходы от производства энергии, чтобы отремонтировать дороги, школы, мосты, инфраструктуру", – говорится в тексте.

Кроме того, Трамп рассчитывает, что его инициативы позволят снизить цену на энергию в США, что "в частности, станет большим подспорьем сельскому хозяйству".

Администрация Трампа также намерена использовать "экологически чистые" технологии добычи угля и вдохнуть новую жизнь в угольную промышленность США, которая и так уже слишком давно испытывает трудности.

Напомним, Дональд Трамп принес сегодня присягу президента США, став 45-м главой Америки.
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Все новости по теме Инаугурация Трампа.

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Источник:

Интерфакс

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