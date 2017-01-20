Трамп возлагает большие ожидания на "революцию" сланцевого газа и нефти
По мнению президента США, добыча нетронутых запасов американской нефти сделает преуспевающими миллионы американцев
Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что активная добыча сланцевого газа и сланцевой нефти поможет вернуть американцам процветание. Об этом говорится в опубликованном на сайте Белого дома документе о приоритетах Трампа.
"Администрация Трампа воспользуется революцией сланцевого газа и сланцевой нефти, чтобы создавать рабочие места и обеспечить процветание миллионам американцев", – отмечается в документе.
"Мы должны воспользоваться имеющимися у нас нетронутыми запасами сланцевой нефти и сланцевого газа, которые оцениваются в 50 трлн доларов США, в особенности – теми, которые находится на федеральных землях, принадлежащих американскому народу. Мы используем доходы от производства энергии, чтобы отремонтировать дороги, школы, мосты, инфраструктуру", – говорится в тексте.
Кроме того, Трамп рассчитывает, что его инициативы позволят снизить цену на энергию в США, что "в частности, станет большим подспорьем сельскому хозяйству".
Администрация Трампа также намерена использовать "экологически чистые" технологии добычи угля и вдохнуть новую жизнь в угольную промышленность США, которая и так уже слишком давно испытывает трудности.
Напомним, Дональд Трамп принес сегодня присягу президента США, став 45-м главой Америки.
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