Трамп возлагает большие ожидания на "революцию" сланцевого газа и нефти

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что активная добыча сланцевого газа и сланцевой нефти поможет вернуть американцам процветание. Об этом говорится в опубликованном на сайте Белого дома документе о приоритетах Трампа.

"Администрация Трампа воспользуется революцией сланцевого газа и сланцевой нефти, чтобы создавать рабочие места и обеспечить процветание миллионам американцев", – отмечается в документе.

"Мы должны воспользоваться имеющимися у нас нетронутыми запасами сланцевой нефти и сланцевого газа, которые оцениваются в 50 трлн доларов США, в особенности – теми, которые находится на федеральных землях, принадлежащих американскому народу. Мы используем доходы от производства энергии, чтобы отремонтировать дороги, школы, мосты, инфраструктуру", – говорится в тексте.

Кроме того, Трамп рассчитывает, что его инициативы позволят снизить цену на энергию в США, что "в частности, станет большим подспорьем сельскому хозяйству".

Администрация Трампа также намерена использовать "экологически чистые" технологии добычи угля и вдохнуть новую жизнь в угольную промышленность США, которая и так уже слишком давно испытывает трудности.

Напомним, Дональд Трамп принес сегодня присягу президента США, став 45-м главой Америки.