Тука: Как таковой торговли углем с "Л/ДНР" не существует

Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука не одобряет блокаду неподконтрольных райнов Донбасса. Об этом Тука заявил в эфире ICTV.

Тука отдельно подчеркнул, что как таковой торговли углем с неподконтрольными территориями не происходит.

"Как таковой торговли углем не существует. Дело в том, что уголь использует по большей части два юридических учреждения – "Центрэнерго" и ДТЭК. Есть разные шахты на неконтролируемых территориях. И далеко не все поставляют нам уголь. Те шахты, которые поставляют, они принадлежат ДТЭК. Фактически компания сама перевозит свой собственный груз. Никаких средств на шахты ДТЭК не перечисляет, кроме зарплаты шахтерам, которую они получают на банковские карты "Ощадбанка". ... Но сами шахты как юридические учреждения на свои счета средств не получают", – пояснил Тука.

"Этот уголь потом попадает на обогатительную фабрику на нашей территории, после этого уголь попадает на генерации, после этого уже в качестве тепла или света попадает в дома", – отметил Тука.

Что касается других товаров, которые перевозятся через линию разграничения, то чаще всего, по словам Туки, это техника, необходимая для функционирования украинских предприятий, вынужденных работать на неподконтрольной территории.

"В случае если возникает необходимость что-то приобрести для шахты – горучее, двигатели и т. д. – это покупается главной филией тут в Украине и с разрешения СБУ переправляются на шахту. Точно такой же механизм работает, к примеру, на "Укрзализныце", – подчеркнул Тука.

Мелким предпринимателям торговля через линию ограничения и вовсе необходима для выживания, отмечает Тука.

"Если речь идет о мелких предпринимателях, которые ради выживания вынуждены несколько раз в неделю бегать с кравчучками через пункты пропуска, чтобы что-то купить, то я за то, чтобы разрешать им это делать. И даже чтобы разрешить им возить больше грузов", – пояснил замминистра.

Как сообщалось ранее, о начале блокады неподконтрольных украинскому правительству районов заявила группа активистов, назвавшихся ветеранами добровольческих батальонов "Донбасс" и "Айдар". В то же время, первый командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук опроверг наличие в рядах активистов настоящих "айдаровцев". По его мнению, это бывшие контрабандисты, которые пытаются вернуть под свой контроль потоки нелегальных грузов.

По словам директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Валентина Землянского, в случае полного блокирования угля из ОРДЛО запаса прочности украинской энергетики хватит не более чем на месяц.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что возможное блокирование перемещения грузов с углем с неподконтрольных украинскому правительству районов Донбасса может привести к отключению электроэнергии по всей территории Украины.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области.

Отметим, что блокада неизбежно приведет не только к веерным отключениям, но и к недополучению средств в бюджет. Альтернатива – уголь из России. Покупка угля в России возможна только за валюту по высокой цене, что неизбежно приведет к росту курса. Более того, блокада априори незаконна и наносит удар по инвестклимату страны, а это уже не краткосрочные проблемы для страны, а ущерб на годы. В итоге – Россия выиграет, Украина проиграет.