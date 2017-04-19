У Порошенко объяснили, зачем АП доступ к реестру возмещения НДС

Сегодня, 09:37

Администрация не сможет изменить налоговые данные, уверяет Шимкив

Возмещение НДС проверяет АП. Фото из архива
Возмещение НДС проверяет АП. Фото из архива

В связи с распространением в СМИ копии обращения заместителя главы Администрации Президента Украины, секретаря Национального совета реформ Дмитрия Шимкива к и. о. председателя Государственной фискальной службы, обнародовано официальное разъяснение позиции Администрации Президента Украины. Информация опубликована на официальной странице Шимкива в Facebook.

"Во время заседания Нацсовета реформ 31 марта поднимался вопрос возмещения НДС, а также запуска электронного реестра возмещения налога на добавленную стоимость. В процессе подготовки к заседанию выяснилось, что далеко не всегда существует возможность получить проверенную и оперативную информацию относительно администрирования налога, а также масштабов злоупотреблений. По результатам обсуждения президент поручил аппарату СНБО изучить эти вопросы и рассмотреть во время одного из следующих заседаний", – отмечают в АП.

Предварительный анализ публичного реестра заявлений на возмещение НДС позволил увидеть такие примеры возможных злоупотреблений, которые требуют дополнительного анализа и изучения:

  • несоблюдение порядка очередности включения заявлений о возмещении НДС;
  • нзменение даты заключения территориального органа ГФС по возмещению;
  • нарушение сроков согласования сумм возмещения НДС;
  • значительное количество заявок, на возмещение для которых есть нарушение сроков согласования, либо вообще отсутствуют данные по проверке ГФС.
  • предоставление временных преференций по возмещению одним компаниям перед другими

и другое.

"Более того, даже после запуска публичного реестра заявок на возмещение НДС мы продолжаем получать сигналы о рисках ручного вмешательства, непрозрачности и других злоупотребления вокруг администрирования налога", – подчеркивают у Порошенко.

"Именно поэтому ... было согласовано начало аналитических работ путем предоставления доступа к данным в режиме чтения данных. Перед нами стоит задача предложить аналитические инструменты, которые позволят в процессе работы с большими данными ГФС выявлять модели злоупотреблений и манипуляций. Предложенная модель работы делает невозможным внесение любых изменений в базы данных ГФС со стороны Администрации Президента Украины", – уточняют в АП.

Шимкив дополнительно указывает, что проведение аналитических работ происходит на отдельном аналитическом сервере, на который копируются данные с основного сервера ГФС, обратное копирование невозможно. Доступ к базе данных происходит исключительно в режиме чтения данных. 

Результаты анализа должны быть представлены во время следующих заседаний СНБО и Нацсовета реформ.
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