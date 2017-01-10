У Порошенко предлагают увеличить налог на выигрыш в лотерею

Ставка на лотерейные выигрыши является заниженной и ее нужно поднять, считает нардеп

Для пополнения государственного бюджета нужно пересмотреть налог на выигрыш в лотерею в пользу его увеличения. Об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" народный депутат от БПП Сергей Березенко.

По его словам, ставка на лотерейные выигрыши является заниженной и ее нужно поднять.

"Мне кажется, что сумма, которая предложена, 18% налога, она является заниженной и она должна быть минимум 30-40%. Если мы хотим иметь бюджет, именно здесь надо брать, в подакцизных товарах. Таких как алкоголь, табак, все, что мы подняли в законе 5368, так же надо поднимать деньги с лотерей", – сказал Березенко.

Как сообщалось, 9 октября 2016 года Национальный реестр рекордов Украины (НРР) впервые официально зафиксировал самое большое количество миллионеров, которые появились благодаря государственным лотереям.