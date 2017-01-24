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Украина активно кормит ЕС лапшой быстрого приготовления http://www.segodnya.ua/img/article/7911/33_main.1485246270.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/33_tn.1485246270.jpg Экономика Наибольшей популярностью макаронные изделия из Украины пользуются в Германии

Украина активно кормит ЕС лапшой быстрого приготовления

Сегодня, 10:23

Наибольшей популярностью макаронные изделия из Украины пользуются в Германии

Экспорт макарон из Украины превышает импорт в основном за счет &quot;быстрой&quot; вермишели. Фото: Pixabay
Экспорт макарон из Украины превышает импорт в основном за счет "быстрой" вермишели. Фото: Pixabay

На европейские страны приходится 69% экспорта украинских макаронных изделий. Так, за январь-ноябрь 2016 года в ЕС из Украины было поставлено макарон на 17,6 млн долларов – в 4,2 раза больше, чем за аналогичный период 2010 года (4,2 млн долларов). Об этом сообщают аналитики ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

Больше всего макаронных изделий экспортировали  в Европу в 2015 году – на 18,4 млр долларов.

Основными странами-импортерами с ЕС в 2016 году стали:

  • Германия с долей 13,6% всех реализованных за границу макаронных изделий;
  • Великобритания – с долей 12,6%;
  • Испания – с долей 12,3%.

Преимущественно в ЕС Украина экспортирует вермишель быстрого приготовления. Доля этой продукции в общем экспорте макаронных изделий в Европу составляет 88,4%. Объемы экспорта "быстрой" вермишели за последние 6 лет выросли в 4 раза – до 15,5 млн долларов.

Украина экспортирует больше изделий из макаронного теста, чем импортирует. В 2016 году на каждый доллар импортируемых макарон приходилось 1,8 долларов экспортируемых украинских изделий.

Напомним, в 2015 году экспорт всех макаронных изделий из Украины составил 32,6 млн долларов, что в 2,2 раза выше экспорта 2010 года (15 млн долларов). Однако за январь-ноябрь 2016 года, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, экспорт продукции сократился на 12,7% и составил 25,5 млн долларов.
экспорт, макароны, УКАБ, внешняя торговля

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Источник:

"Сегодня"

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