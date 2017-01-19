Украина активно тратит запасы газа

Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 17 января уменьшился до 10,87 млрд кубометров. Об этом свидетельствуют данные оператора украинской газотраспортной системы (ГТС) – "Укртрансгаза".

Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 35%.

В течение суток из хранилищ было отобрано 71,45 млн куб. м газа.

Объемы газа в ПХГ Украины с окончания прошлго отопительного сезона:

Напомим, Украина в морозные дни января, несмотря на прогнозы, так и не превысила суточный отбор из хранилищ в объеме 100 млн куб. м, хотя технологически возможен подъем около 1% от существующих запасов. Максимум этого года был достигнут 7 января – 89,65 млн куб. м.

Как известно,в НАК "Нафтогаз Украины" считают сформированные в подземных хранилищах запасы газа достаточными для прохождения отопительного сезона, несмотря на то, что правительство Украины требовало накопить в ПХГ более 17 млрд кубометров газа.

По расчетам НАК на конец отопительного сезона в хранилищах все еще будет оставаться 7-8 млрд куб. м при допустимом значении в 5 млрд куб. м. Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует, что отопительный сезон, с точки зрения температурных условий, в Украине продлится 160-180 дней.