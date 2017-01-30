Украина без МВФ не сможет платить по долгам, а гривня рухнет – эксперт

Без траншей Международного валютного фонда (МВФ) золотовалютные резервы Украины начнут таять, а девальвация гривни усилится. Такое мнение высказал гендиректор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала в интервью "Экономической правде".

"Если посмотреть на график погашения внешнего долга, то благодаря реструктуризации частного госдолга 2016 год был самым легким. С каждым последующим годом расходы на погашение долга будут расти. Год выборов — 2019 — пиковый в этом плане", – отмечает глава Dragon Capital.

По словам Фиалы, в течение этих трех лет (2017-2019) Нацбанк, Минфин, госбанки и "Укрзализныя" должны выплатить 14 млрд долларов по внешним долгам, с учетом процентов.

"В золотовалютных резервах у нас сейчас 15,5 млрд долларов. Из этих 15,5 млрд чистый резерв — 4 млрд долларов, остальное – это деньги МВФ", – отметил Фиала. По его словам, в прошлом году государственный долг вырос до 72 млрд долларов из-за национализации Приватбанка.

Фиала подчеркнул, что без траншей МВФ Украина не сможет погасить госдолг. "Не сможем. Даже до президентских выборов не сможем дойти. Без траншей резервы начнут таять. Рынки и население будут этот тренд "разогревать", и начнется спираль, которая у нас была в январе-феврале 2015 года, когда курс нельзя было остановить. Поэтому президент и правительство, если они хотят быть переизбранными, должны работать с МВФ и увеличивать подушку резервов перед 2019 годом", – подытожил эксперт.

Напомним, ранее руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий уже допускал, что в 2019 году Украине грозит дефолт.

Украина и МВФ в марте 2015 года подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF.

Всего программой предусморено получение Украиной около 17 млрд долларов, из которых уже выделено 7,7 млрд долларов. Так, в сентябре 2016 года после годовалой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего го транша в размере одного миллиарда долларов.

Кабинет министров Украины ожидает, что размер четвертого транша кредита МВФ по программе расширенного финансирования составит 1 млрд долларов США.

В правительстве уже сообщали, что одним из самых больших препятствий на пути получения очередного транша кредита от МВФ является дефицит Пенсионного фонда. Однако, по словам вице-премьера Павла Розенко, вопрос повышения пенсионного возраста в Украине с МВФ уже не обсуждается.