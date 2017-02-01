Украина без проблем качает газ из России в ЕС – Шефчович

Сегодня, 15:43

Еврокомиссия постоянно поддерживает контакт с Киевом и Москвой

Транзит газа через Украину идет без перебоев. Фото: ТАСС
Транзит газа через Украину идет без перебоев. Фото: ТАСС

Проблем с поставками российского газа в страны Евросоюза через Украину нет, несмотря на суровую зиму. Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии (ЕК) по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович.

"Я должен сказать, что, несмотря на суровую зиму, все работает хорошо. И я хотел бы подчеркнуть, что мы используем транспортные способности [украинской] инфраструктуры для транспортировки газа из России в Европу [на уровне] от 52% до 60%", – сказал Шефчович.

По словам вице-президента ЕК, стороны находятся в постоянном контакте с министерствами энергетики России и Украины, также есть постоянный контакт на уровне компаний.

"Мы мониторим поток, который поставляет газ из России в Украину. Мы также имеем договоренности с обеими сторонами, поэтому в случае, если появятся какие-то проблемы, мы используем механизм, построенный для возможных проблематичных ситуаций", – подчеркнул он.

При этом Шефчович отметил, что получил заверения от обеих сторон, что в случае необходимости они смогут быстро встретиться.

Как сообщалось, транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в 2016 году вырос на 23% по сравнению с 2015 годом – до 82,2 млрд куб. м.

Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, "Газпром" обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа. Нарушение этой нормы Киев и Москва оспаривают в Арбитражном суде Стокгольма. Решение судей может быть вынесено в первой половине текущего года.
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Источник:

УНИАН

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