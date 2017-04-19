Украина больше не может продавать шесть групп товаров в ЕС без пошлин

Сегодня, 11:01

Квоты в рамках зоны свободной торговли вновь быстро исчерпываются

Украина быстро выбирает квоты на беспошлинный экспорт в ЕС. Фото: Flickr / Петр Порошенко
Украина быстро выбирает квоты на беспошлинный экспорт в ЕС. Фото: Flickr / Петр Порошенко

По итогам первого квартала 2017 года Украина полностью выбрала годовую квоту на беспошлинный экспорт в ЕС по шести категориям товаров. Об этом сообщают аналитики Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

Так, Украина больше не может экспортировать в ЕС:

  • мед;
  • сахар;
  • крупы и муку;
  • обработанные томаты;
  • виноградный и яблочный сок;
  • кукурузу.

По состоянию на начало апреля также полностью использована полугодовая квота на беспошлинный экспорт сливочного масла и квота на второй квартал по мясу птицы. На 86% использована квота по экспорту пшеницы и 74% на солод и пшеничную клейковину, темп сохраняется на том же уровне, что и в прошлом году.

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В то же время страны ЕС полностью использовали квоту на беспошлинный экспорт в Украину только по одной категории продукции – мясо птицы и полуфабрикаты.

Квота на беспошлинный экспорт свинины в Украину закрыта на 5,2%; сахара – на 0,51%.

Соглашение между Евросоюзом и Украиной об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (ЗСТ) вступило в силу с 1 января 2016 года. Документ является частью соглашения об ассоциации ЕС и Украины. В рамках ЗСТ ЕС ввел для Украины тарифные квоты на 36 видов продуктов, которые Украина может продавать без пошлин только в ограниченных объемах. После того, как квота исчерпывается, вводятся ввозные пошлины.
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