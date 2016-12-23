Украина готова к любым морозам – Насалик

Министр успокоил, что отопительный сезон страна пройдет без проблем

Энергосистема Украины обеспечена ресурсами и готова к любым температурным режимам. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

"Мы обеспечены ресурсами, готовы к разным температурным режимам. Украина может спать спокойно без всяких замечаний", – сказал министр.

Напомним, ранее Насалик также прогнозировал, что в феврале 2017 года Украину ждет профицит электроэнергии. По мнению министра, избыток образуется за счет атомной генерации. "Лишнюю" энергию планируют отправить на экспорт.