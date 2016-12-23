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Украина готова к любым морозам – Насалик http://www.segodnya.ua/img/article/7823/33_main.1482482361.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/33_tn.1482482361.jpg Экономика Министр успокоил, что отопительный сезон страна пройдет без проблем

Украина готова к любым морозам – Насалик

Сегодня, 10:38

Министр успокоил, что отопительный сезон страна пройдет без проблем

Игорь Насалик. Фото: kmu.gov.ua
Игорь Насалик. Фото: kmu.gov.ua

Энергосистема Украины обеспечена ресурсами и готова к любым температурным режимам. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

"Мы обеспечены ресурсами, готовы к разным температурным режимам. Украина может спать спокойно без всяких замечаний", – сказал министр.

Напомним, ранее Насалик также прогнозировал, что в феврале 2017 года Украину ждет профицит электроэнергии. По мнению министра, избыток образуется за счет атомной генерации. "Лишнюю" энергию планируют отправить на экспорт.
Украина, отопительный сезон, Насалик, ресурсы, энергосистема

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Источник:

УНИАН

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