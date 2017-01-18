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Украина и Турция согласовали 20 позиций в рамках ЗСТ http://www.segodnya.ua/img/article/7894/53_main.1484746205.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/53_tn.1484746205.jpg Экономика Переговорные группы экспертов из двух стран находятся в постоянном контакте

Украина и Турция согласовали 20 позиций в рамках ЗСТ

Сегодня, 15:28

Переговорные группы экспертов из двух стран находятся в постоянном контакте

Украина и Турция договариваются о ЗСТ. Фото: telegraf.com.ua
Украина и Турция договариваются о ЗСТ. Фото: telegraf.com.ua

Украина и Турция уже согласовали 20 тысяч из 22 тысяч позиций по соглашению о зоне свободной торговли (ЗСТ). Об этом заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига, передает "Укринформ".

"На сегодня остались неохваченными некоторые чувствительные группы товаров. Количественное измерение: из 22 тысяч позиций, которые должны быть охвачены соглашением о зоне свободной торговли, несогласованными остались около 1,8 тысяч позиций", – сказал Сибига.

По словам посла, переговорные группы экспертов находятся в постоянном контакте.

"На завтра, на 19 число, запланирован очередной раунд переговоров между нашими экспертами в формате видеоконференции", – отметил он.

Напомним, Украина рассчитывала завершить процесс подписания соглашения о зоне свободной торговли с Турцией до конца 2016 года

Вопрос формирования ЗСТ между Украиной и Турцией был заморожен в 2013 году и возобновлен в начале 2016 года – в рамках визита премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу в Украину.
Турция, Украина, зст, внешняя торговля, свободная торговля, Сибига

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