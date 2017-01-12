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Украина начала закупать газ у французов http://www.segodnya.ua/img/article/7876/85_main.1484230007.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/85_tn.1484230007.jpg Экономика Поставки осуществляются через Польшу и почти доходят до полумиллиона кубов в сутки

Украина начала закупать газ у французов

Сегодня, 16:05

Поставки осуществляются через Польшу и почти доходят до полумиллиона кубов в сутки

Газ от французской компании поступает через Польшу. Фото: AFP
Газ от французской компании поступает через Польшу. Фото: AFP

Европейский поставщик природного газа французская компания ENGIE с 1 января начала экспортировать голубое топливо в Украину. Об этом сообщает пресс-служба оператора украинской газотранспортной системы (ГТС) "Укртрансгаза".

Такк за первую декаду нового года в отечественную ГТС уже поступило 3,9 млн куб. м газа от ENGIE. Ежесуточный объем поступлений газа составляет почти 0,4 млн куб. м.

Газ импортируется с территории Польши через газоизмерительную станцию "Германович".

В "Укртрансгазе" также видят перспективу заключения контрактов и с другими европейскими поставщиками. Компания планирует подписать договоры транспортировки и хранения природного газа с Central Energy Trade Limited Liability Company (Венгрия), DufEnergy Trading SA (Швейцария) и NORDWIND TRADE SA (Швейцария).

Напомним, Украина с 25 ноября 2015 года не закупает газ у российского "Газпрома", потому все поставки голубого топлива совершаются по реверсу. Импорт ведется через Словакию, Венгрию и Польшу.
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Источник:

"Сегодня"

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