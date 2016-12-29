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Украина обвинила "Газпром" в очередных транзитных нарушениях http://www.segodnya.ua/img/article/7841/64_main.1482996264.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/64_tn.1482996264.jpg Экономика "Укртрансгаз" вновь зафиксировал резкое снижение давления на входе в ГТС Украины

Украина обвинила "Газпром" в очередных транзитных нарушениях

Сегодня, 09:23

"Укртрансгаз" вновь зафиксировал резкое снижение давления на входе в ГТС Украины

В &quot;Укртрансгазе&quot; жалуются на &quot;Газпром&quot;
В "Укртрансгазе" жалуются на "Газпром". Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

Российский газовый "Газпром" резко снизил давление газа на входе в газотранспортную систему (ГТС) Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь "Укртрансгаза".

"Газпром" продолжает нарушать контрактные давления: на российской станции Суджа зафиксировано его резкое снижение на 9% от нормы", – написал Белявский на своей странице в Facebook.

Несмотря на резкое снижение давления газа, Украина выполняет транзитную заявку и обеспечивает необходимые давления на западной границе, добавил Белявский.

Напомним, "Укртрансгаз" несколько недель назад уже заявлял, что "Газпром" систематически нарушает контрактное давление на входе транзитного газа в Украину. "Из 30 ноябрьских дней контрактные давления на ГИС "Писаревка" выдерживались только 12 дней, на ГИС "Суджа" были стабильно ниже контрактных условий", – отчитывались в "Укртрансгазе".

Также в "Нафтогазе Украины" в 2016 году неоднократно заявляли о зафиксированных "провалах" давления газа с российской стороны границы ниже контрактного уровня.

Почему это важно?

Из-за понижения давления "Газпром" усложняет выполнение своих же заявок по транспортировке газа в Европу, пояснили в "Нафтогазе". При таких обстоятельствах украинскому оператору ГТС приходится существенно корректировать свою работу, нести дополнительные расходы, чтобы сбалансировать транзит. 
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Источник:

"Сегодня"

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