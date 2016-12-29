Украина обвинила "Газпром" в очередных транзитных нарушениях
"Укртрансгаз" вновь зафиксировал резкое снижение давления на входе в ГТС Украины
Российский газовый "Газпром" резко снизил давление газа на входе в газотранспортную систему (ГТС) Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь "Укртрансгаза".
"Газпром" продолжает нарушать контрактные давления: на российской станции Суджа зафиксировано его резкое снижение на 9% от нормы", – написал Белявский на своей странице в Facebook.
Несмотря на резкое снижение давления газа, Украина выполняет транзитную заявку и обеспечивает необходимые давления на западной границе, добавил Белявский.
Напомним, "Укртрансгаз" несколько недель назад уже заявлял, что "Газпром" систематически нарушает контрактное давление на входе транзитного газа в Украину. "Из 30 ноябрьских дней контрактные давления на ГИС "Писаревка" выдерживались только 12 дней, на ГИС "Суджа" были стабильно ниже контрактных условий", – отчитывались в "Укртрансгазе".
Также в "Нафтогазе Украины" в 2016 году неоднократно заявляли о зафиксированных "провалах" давления газа с российской стороны границы ниже контрактного уровня.
Почему это важно?
Из-за понижения давления "Газпром" усложняет выполнение своих же заявок по транспортировке газа в Европу, пояснили в "Нафтогазе". При таких обстоятельствах украинскому оператору ГТС приходится существенно корректировать свою работу, нести дополнительные расходы, чтобы сбалансировать транзит.
Вы сейчас просматриваете новость "Украина обвинила "Газпром" в очередных транзитных нарушениях". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии