Украина обвинила "Газпром" в очередных транзитных нарушениях

Российский газовый "Газпром" резко снизил давление газа на входе в газотранспортную систему (ГТС) Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь "Укртрансгаза".

"Газпром" продолжает нарушать контрактные давления: на российской станции Суджа зафиксировано его резкое снижение на 9% от нормы", – написал Белявский на своей странице в Facebook.

Несмотря на резкое снижение давления газа, Украина выполняет транзитную заявку и обеспечивает необходимые давления на западной границе, добавил Белявский.

Напомним, "Укртрансгаз" несколько недель назад уже заявлял, что "Газпром" систематически нарушает контрактное давление на входе транзитного газа в Украину. "Из 30 ноябрьских дней контрактные давления на ГИС "Писаревка" выдерживались только 12 дней, на ГИС "Суджа" были стабильно ниже контрактных условий", – отчитывались в "Укртрансгазе".

Также в "Нафтогазе Украины" в 2016 году неоднократно заявляли о зафиксированных "провалах" давления газа с российской стороны границы ниже контрактного уровня.

Почему это важно?

Из-за понижения давления "Газпром" усложняет выполнение своих же заявок по транспортировке газа в Европу, пояснили в "Нафтогазе". При таких обстоятельствах украинскому оператору ГТС приходится существенно корректировать свою работу, нести дополнительные расходы, чтобы сбалансировать транзит.