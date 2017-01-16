Украина побила рекорды по урожаю (инфографика)

Зерна и бобовых в минувшем году собрали больше, чем когда-либо за время независимости

Украина в 2016 году собрала рекордный за годы независимости урожай зерновых. Об этом сообщает пресс-служба Минстерства аграрной политики и продовольствия.

"По предварительным статистическим данным в 2016 году производство зерновых и зернобобовых культур в зачетном весе составило 66 млн тонн. Этот урожай является рекордным в истории Украины и на 5,9 млн тонн выше, чем в 2015 году", – отмечают в ведомстве.

В МинАПК также сообщают, что в 2016 году установлены рекордные показатели за всю историю независимой Украины по урожайности пшеницы (42,1 ц/га), ржи (27,3 ц/га), кукурузы (66 ц/га) и гороха (31,3 ц/га).

В целом, средняя урожайность составила 46,1 ц/га, что на 5 ц/га выше, чем в 2015 г.

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