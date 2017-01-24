Украина попала в мировой список потенциальных продовольственных доноров

В Минагропроде уверены, что страна сможет накормить 400 – 500 млн человек

Согласно выводам продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН – ФАО – Украина отнесена к числу государств, которые в могут стать мировыми продовольственными донорами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства агрополитики и продовольствия Украины.

"Согласно выводам ФАО, Украина отнесена к числу государств, которые в перспективе могут стать мировыми продовольственными донорами", – отметил глава украинского ведомства Тарас Кутовой.

Кутовой подчеркнул, что для решения мирового продовольственного кризиса и наращивания объемов производства зерна крайне важными являются вопросы восстановления и развития оросительных систем.

"При условии восстановления и развития оросительных систем, Украина будет иметь возможности для наращивания производства зерна до 100 млн тонн в год и для увеличения продовольствия в объемах, достаточных для 400 – 500 млн человек", – заявил Кутовой.

Напомним, рабочий визит Кутового в Германию для участия в Глобальном форуме по продовольствию и сельскому хозяйству длился три дня. Форум проходил в Берлине в рамках Международной агропромышленной выставки "Зеленая неделя".