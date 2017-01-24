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Украина попала в мировой список потенциальных продовольственных доноров http://www.segodnya.ua/img/article/7911/44_main.1485246994.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/44_tn.1485246994.jpg Экономика В Минагропроде уверены, что страна сможет накормить 400 – 500 млн человек

Украина попала в мировой список потенциальных продовольственных доноров

Сегодня, 10:35

В Минагропроде уверены, что страна сможет накормить 400 – 500 млн человек

ООН учитывает продовольственный потенциал Украины. Фото: ТАСС
ООН учитывает продовольственный потенциал Украины. Фото: ТАСС

Согласно выводам продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН – ФАО – Украина отнесена к числу государств, которые в могут стать мировыми продовольственными донорами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства агрополитики и продовольствия Украины.

"Согласно выводам ФАО, Украина отнесена к числу государств, которые в перспективе могут стать мировыми продовольственными донорами", – отметил глава украинского ведомства Тарас Кутовой

Кутовой подчеркнул, что для решения мирового продовольственного кризиса и наращивания объемов производства зерна крайне важными являются вопросы восстановления и развития оросительных систем.

"При условии восстановления и развития оросительных систем, Украина будет иметь возможности для наращивания производства зерна до 100 млн тонн в год и для увеличения продовольствия в объемах, достаточных для 400 – 500 млн человек", – заявил Кутовой.

Напомним, рабочий визит Кутового в Германию для участия в Глобальном форуме по продовольствию и сельскому хозяйству длился три дня. Форум проходил в Берлине в рамках Международной агропромышленной выставки "Зеленая неделя".
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