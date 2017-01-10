Украина потратила почти четверть "зимних" запасов газа

Украина с начала стартовавшего 13 октября отопительного сезона по 8 января 2017 года снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 22,2%, то есть на 3,3 млрд куб. м – до 11,459 млрд куб. м. Об этом сообщили в "Укртрансгазе".

8 января отбор составил 86,33 млн куб. м, а за 1-8 января – 533,38 млн куб. м (в среднем – 66,67 млн куб. м/сутки).

В декабре 2016 года из хранилищ было отобрано 1 млрд 568,64 млн куб. м (в среднем – 50,6 млн куб. м/сутки), в ноябре – 909,42 млн куб. м (30,31 млн куб. м/сутки).

При этом Украина в морозные дни января, несмотря на прогнозы, так и не превысила суточный отбор из хранилищ в объеме 100 млн куб. м, хотя технологически возможен подъем около 1% от существующих запасов. Максимум этого года был достигнут 7 января – 89,65 млн куб. м, говорится в сообщении.

Объемы газа в ПХГ Украины с окончания прошлго отопительного сезона:

Источник: GIE

С учетом наиболее вероятных температурных режимов в оставшиеся дни января, Украина войдет в февраль с запасами газа от 9,4 до 10,1 млрд куб. м, прогнозируют в "Укртрансгазе".

Транзит газа через ГТС Украины по итогам 1-8 января он составил 2 млрд 144,39 млн куб. м, что соответствует месячному показателю около 8,3 млрд куб. м.

Напомним, отбор газа из хранилищ год назад – 8 января 2016 года – составил 109,58 млн куб. м при запасах 12,9 млрд куб. м, а два года назад – 8 января 2015 года – 92,37 млн куб. м при запасах 10,79 млрд куб. м.

Как известно,в НАК "Нафтогаз Украины" считают сформированные в подземных хранилищах запасы газа достаточными для прохождения отопительного сезона, несмотря на то, что правительство Украины требовало накопить в ПХГ более 17 млрд кубометров газа.

По расчетам НАК на конец отопительного сезона в хранилищах все еще будет оставаться 7-8 млрд куб. м при допустимом значении в 5 млрд куб. м. Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует, что отопительный сезон, с точки зрения температурных условий, в Украине продлится 160-180 дней.