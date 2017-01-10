Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости экономики Новости экономики
Украина потратила почти четверть "зимних" запасов газа http://www.segodnya.ua/img/article/7867/24_main.1484035485.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/24_tn.1484035485.jpg Экономика Морозы заставили увеличить отбор из хранилищ, но самые пессимистические прогнозы не оправдались

Украина потратила почти четверть "зимних" запасов газа

Сегодня, 10:03

Морозы заставили увеличить отбор из хранилищ, но самые пессимистические прогнозы не оправдались

&quot;Уктрансгаз&quot; отчитался о запасах газа. Фото: AFP
"Уктрансгаз" отчитался о запасах газа. Фото: AFP

Украина с начала стартовавшего 13 октября отопительного сезона по 8 января 2017 года снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 22,2%, то есть на 3,3 млрд куб. м – до 11,459 млрд куб. м. Об этом сообщили в "Укртрансгазе".

8 января отбор составил 86,33 млн куб. м, а за 1-8 января – 533,38 млн куб. м (в среднем – 66,67 млн куб. м/сутки).

В декабре 2016 года из хранилищ было отобрано 1 млрд 568,64 млн куб. м (в среднем – 50,6 млн куб. м/сутки), в ноябре – 909,42 млн куб. м (30,31 млн куб. м/сутки).

При этом Украина в морозные дни января, несмотря на прогнозы, так и не превысила суточный отбор из хранилищ в объеме 100 млн куб. м, хотя технологически возможен подъем около 1% от существующих запасов. Максимум этого года был достигнут 7 января – 89,65 млн куб. м, говорится в сообщении.

Объемы газа в ПХГ Украины с окончания прошлго отопительного сезона:

.png_277

Источник: GIE

С учетом наиболее вероятных температурных режимов в оставшиеся дни января, Украина войдет в февраль с запасами газа от 9,4 до 10,1 млрд куб. м, прогнозируют в "Укртрансгазе".

Транзит газа через ГТС Украины по итогам 1-8 января он составил 2 млрд 144,39 млн куб. м, что соответствует месячному показателю около 8,3 млрд куб. м.

Напомним, отбор газа из хранилищ год назад – 8 января 2016 года – составил 109,58 млн куб. м при запасах 12,9 млрд куб. м, а два года назад – 8 января 2015 года – 92,37 млн куб. м при запасах 10,79 млрд куб. м.

Как известно,в НАК "Нафтогаз Украины" считают сформированные в подземных хранилищах запасы газа достаточными для прохождения отопительного сезона, несмотря на то, что правительство Украины требовало накопить в ПХГ более 17 млрд кубометров газа.

По расчетам НАК на конец отопительного сезона в хранилищах все еще будет оставаться 7-8 млрд куб. м при допустимом значении в 5 млрд куб. м. Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует, что отопительный сезон, с точки зрения температурных условий, в Украине продлится 160-180 дней.
Украина, нафтогаз, запасы, отбор, гтс, отопительный сезон, укртрансгаз, пхг, запасы газа

Вы сейчас просматриваете новость "Украина потратила почти четверть "зимних" запасов газа". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Интерфакс-Украина, "Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Украина увеличит отбор газа из своих хранилищ из-за морозов. Фото: AFP

Морозы заставили Украину активнее тратить газ

6 Января, 10:40

В "Укртрансгазе" заявили о намерении увеличить отбор голубого топлива до 100 млн кубов газа

ЖКХ

Остатки по субсидиям могут монетизировать. Фото: Сегодня

В прошлом году остатки по ЖКХ-субсидиям составили 12 млрд грн - Розенко

5 Января, 13:17

В этом сезоне ситуация серьезно изменилась, но Кабмин еще рассматривает монетизацию

Экономика

Андрей Коболев, фото Украинский кризисный медиа центр

Коболев рассказал, что необходимо Украине для сохранения статуса транзитной страны

4 Января, 22:45

По его словам, в настоящее время свой интерес к управлению ГТС Украины проявили только три компании

Экономика

Фото: utg.ua

Украина вдвое сократила импорт газа, а транзит увеличила на четверть

3 Января, 16:48

Добыча голубого топлива выросла на 1,5%

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.