Украина продлит пошлины на российские товары

Украина намерена продлить на 2017 год режим применения пошлин к российскому импорту, введенный в конце 2015 года в ответ на агрессию России против Украины.

Об этом в ходе брифинга в правительстве сказал первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.

"Это вопрос актуальный, все будет сделано в соответствии с законодательными процедурами", – сказал Кубив, добавив, что у Украины "очень четкое отношение к агрессору".

Как сообщалось, в декабре 2015 года Кабинет министров Украины по предложению Министерства экономического развития и торговли Украины ввел импортные пошлины на российские товары, а также запрет на импорт ряда товарных групп, включая продовольствие, продукты химической промышленности и железнодорожное оборудование.

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