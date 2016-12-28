Украина продолжает жить с "дырой" в бюджете

Ноябрьский выход сметы "в плюс" не смог покрыть накопившийся с начала года дефицит

В ноябре бюджет Украины сведен с профицитом в 14,8 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Госказначейства. Отмечается, что проифицит достигнут благодаря существенной доходной части бюджета и "сдержанному исполнению" расходной части.

В то же время за январь-ноябрь 2016 года (т. е. за 11 месяцев) дефицит бюджета составил 45,54 млрд грн.

Так, за этот период доходы были равны 588,88 млрд грн, что составляет 94,8% от плана на 11 месяцев.

Напомним, сегодня Верховная Рада Украины официально обнародовала текст государственного бюджета на 2017 год. Закон предусматривает сокращение предельного дефицита госбюджета в следующем году по сравнению с годом нынешним на 7,3% – до 77,5 млрд грн, в том числе по общему фонду – на 9,5%, до 62,34 млрд грн.