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Украина просела в рейтинге стран с инновационной экономикой http://www.segodnya.ua/img/article/7889/5_main.1484641922.png http://www.segodnya.ua/img/article/7889/5_tn.1484641922.png Экономика Больше всего за год ослабла позиция Российской Федерации

Украина просела в рейтинге стран с инновационной экономикой

Сегодня, 10:30

Больше всего за год ослабла позиция Российской Федерации

Самой инновационной остается экономика Южной Кореи
Самой инновационной остается экономика Южной Кореи

Украина заняла 42-е место в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикой, потеряв одну позицию по сравнению с предыдущим рейтингом. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Innovation Index, передает "Лига.net".

Первое место в рейтинге сохранила Южная Корея, второе заняла Швеция, третье – Германия.

Южная Корея возглавляет рейтинг благодаря самой большой удельной величине расходов на научные исследования и разработки, патентной активности, производству с добавленной стоимостью и уровню высшего образования.

Россия заняла 26-е место, опустившись сразу на 14 строчек. Это больше, чем любая другая страна. Авторы рейтинга считают, что падение РФ связано с санкциями и последствиями падения цен на энергоносители.

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При составлении рейтинга Bloomberg учитывал траты на научные исследования и разработки, а также количество публичных высокотехнологичных компаний в стране.
экономика, россия, Украина, рейтинг, разработки, научные исследования

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