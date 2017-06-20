Украина резко нарастила экспорт в Венгрию

Сегодня, 12:32

В эту страну Украина поставляла жмых, сою, семена и плоды для посевов, мед, подсолнечное масло, орехи и шоколад

Украина расширяет товарооборот с Венгрией. Фото: zn.ua
Украина расширяет товарооборот с Венгрией. Фото: zn.ua

Всего за три месяца 2017 года экспорт товаров из Украины в Венгрию повысился на 88% по сравнению с тем же периодом прошлого года, и составил 15 миллионов долларов в денежном выражении. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

Кроме того, между Украиной и Венгрией заметно увеличился товарооборот – за январь-март он составил 49,2 миллиона долларов.

"Эти показатели являются значительными, но есть еще большой торгово-экономический потенциал между нашими странами, которые необходимо реализовывать. Речь идет не только об аграрной торговли, а также о создании совместных интересных проектов", – подчеркнула заместитель министра агро политики по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева.

Активнее всего в эту страну Украина поставляла жмых, сою, семена и плоды для посевов, мед, подсолнечное масло, орехи и шоколад. При этом закупали в Венгрии в основном кукурузу, корма для животных, живую птицу, овощи и семена подсолнечника.
экспорт, Украина, шоколад, подсолнечное масло, товарооборот

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"Сегодня"

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