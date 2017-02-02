Украина резко нарастила транзит газа из России в ЕС

Сегодня, 13:54

Объемы транспортировки за месяц увеличились почти на 40%

&quot;Укртрансгаз&quot; увеличил транзит российского газа. Фото: utg.ua
"Укртрансгаз" увеличил транзит российского газа. Фото: utg.ua

В январе 2017 года для европейских потребителей через украинскую газотранспортную систему (ГТС) транспортировано 8,9 млрд кубометров природного газа. Это на 38% или 2,5 млрд кубометров больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

По оперативной информации оператора ГТС, заявки стран-импортеров выполняются своевременно и в полном объеме. Об этом также свидетельствует официальная позиция оператора итальянской газотранспортной системы Snam.

"Поток российского газа в Италию (крупнейший потребитель транзитного газа поступающего через украинский коридор) 1 февраля, соответствует оперативной заявке – 103 млн кубометрив в сутки", – сообщили в Snam.

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Напомним, в 2016 году транзит природного газа для европейских потребителей через украинскую газотранспортную систему вырос на 23% и составил 82,2 млрд кубометров.
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"Сегодня"

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