Украина резко нарастила транзит газа из России в ЕС

Объемы транспортировки за месяц увеличились почти на 40%

В январе 2017 года для европейских потребителей через украинскую газотранспортную систему (ГТС) транспортировано 8,9 млрд кубометров природного газа. Это на 38% или 2,5 млрд кубометров больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

По оперативной информации оператора ГТС, заявки стран-импортеров выполняются своевременно и в полном объеме. Об этом также свидетельствует официальная позиция оператора итальянской газотранспортной системы Snam.

"Поток российского газа в Италию (крупнейший потребитель транзитного газа поступающего через украинский коридор) 1 февраля, соответствует оперативной заявке – 103 млн кубометрив в сутки", – сообщили в Snam.

Напомним, в 2016 году транзит природного газа для европейских потребителей через украинскую газотранспортную систему вырос на 23% и составил 82,2 млрд кубометров.