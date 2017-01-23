Украина резко увеличила импорт вин из Грузии
Популярность набирают также грузинские цитрусовые
Украина в 2016 году импортировала около 5,8 млн бутылок грузинских вин, что более чем на 70% превышает показатели импорта 2015 года.
Как сообщил посол Грузии в Украине Михэил Уклеба, за счет этих показателей по итогам 2016 года Украина вышла на второе место по импорту грузинских вин после Российской Федерации, обойдя Китай.
В целом импорт товаров Украиной из Грузии составил, по словам клебы, 72 млн долларов в 2016 году, что на 24% больше, чем в 2015 году.
"Экспорт товаров из Украины, к сожалению, несколько уменьшился", – добавил посол.
Уклеба также отметил значительный рост импорта цитрусовых Украиной из Грузии.
Напомним, перед новогодними праздниками продавцы алкоголя в Украине отметили повышенный интерес покупателей к импортной выпивке. Как пояснили эксперты, украинские спиртные напитки сильно подорожали, поэтому люди отдают предпочтение более качественным продуктам.
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