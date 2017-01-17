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Украина скоро получит транш МВФ – Порошенко http://www.segodnya.ua/img/article/7890/35_main.1484656958.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/35_tn.1484656958.jpg Экономика Президент заверил, что Киев выполнил все условия для получения денег

Украина скоро получит транш МВФ – Порошенко

Сегодня, 14:29

Президент заверил, что Киев выполнил все условия для получения денег

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Украина в ближайшие недели получит очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время визита в Давос.

"Я уверен, что через несколько недель состоится заседание совета директоров МВФ и мы должны получить его (транш – Ред.)", – сказал Порошенко в интервью Bloomberg.

По словам президента, Украина в конце 2016 года выполнила все условия для получения очередного транша. Порошенко отметил, что, в частности, были сделаны шаги для стабилизации банковской системы, проведена национализация самого крупного украинского банка – ПриватБанка.

Порошенко также высказал уверенность, что Украина эффективно сотрудничать с МВФ, "и речь идет не только о деньгах – боле важным является месседж для инвесторов".

Напомним, ранее СМИ сообщили, что МВФ выдвинул Украине семь новых требований, в числе которых и повышение пенсионного возраста. В свою очередь, вице-премьер Павел Розенко заверил, что действующее правительство не сделает никаких шагов по повышению пенсионного возраста.

Украина и МВФ в марте 2015 года подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы расширенного финансирования (EFF). Всего программой предусморено получение Украиной около 17 млрд долларов, из которых уже выделено 7,7 млрд долларов.

Так, в сентябре 2016 года после годовалой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего го транша в размере одного миллиарда долларов.

Кабинет министров Украины ожидает, что размер четвертого транша кредита МВФ по программе расширенного финансирования составит 1 млрд долларов США. Украинские власти ожидают получить четвертый транш МВФ в феврале.
кредит, мвф, Порошенко, Давос, транш, финансовая помощь

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Источник:

Интерфакс-Украина

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