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Украина сократит госдолг – Кубив http://www.segodnya.ua/img/article/7911/79_main.1482230599.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/79_tn.1482230599.jpg Экономика Кабмин решил отказаться от любых форм эмиссии и надеется на инвестиции

Украина сократит госдолг – Кубив

Сегодня, 11:54

Кабмин решил отказаться от любых форм эмиссии и надеется на инвестиции

Степан Кубив. Фото из архива &quot;Сегодня&quot;
Степан Кубив. Фото из архива "Сегодня"

Кабинет министров Украины в 2017 году намерен воздержаться от каких-либо эмиссионных действий и рассчитывает сократить объем государственного долга по итогам года. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив в ходе обсуждения среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года.

"Мы воздержимся от любых форм эмиссий и рассчитываем на сокращение госдолга", – сказал Кубив.

Кроме того, в Кабмине уверены, что что приток прямых иностранных инвестиций по итогам текущего года составит 4,5 млрд долларов против 3,8 млрд долларов, привлеченных в 2016 году. Как уточнил замминистра экономического развития и торговли Максим Нефедов, в следующие годы при условии реформ и модернизации экономики приток инвестиций может быть удвоен – до 8 млрд долларов и более.

Напомним, ранее Кабмин опубликовал план приоитетов до 2020 года.

В документе, в частности говорится, что экономический рост должен быть достигнут за счет увеличения экспорта и инвестиций, налоговой и таможенной реформы, дерегуляции, земельной реформы, приватизации, реформирования энергетического сектора и поддержания макроэкономической стабильности путем продолжения фискальной консолидации. Он должен обеспечить новые рабочие места, высокие зарплаты и сокращения бедности/
Степан Кубив, Кубив, Нефедов, реформы

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Источники:

УНИАН, "Сегодня"

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