Украина увеличила импорт агропродукции

Сегодня, 10:01

Осноным продавцом таких товаров стал Евросоюз

Украина активно закупает семена подсолнечника под посев. Фото: polza-vred.su
Украина активно закупает семена подсолнечника под посев. Фото: polza-vred.su

В 2016 году в Украину было ввезено агропродукции почти на 4,2 млрд долларов, что на 4,5% больше, чем в 2015 году (3,8 млрд долларов). Об этом заявил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент НААН Николай Пугачев, сообщает Latifundist.

Наибольшую стоимость имеют поставки из ЕС – 1 941 млн долларов (46%).

Почти вдвое меньше – 928 млн долларов (22,2%) – приходится на страны Азии. Объемы импорта из США составили 168 млн долларов.

Импорт семян масличных культур – за счет семян подсолнечника составил 270 млн долларов. Зерновых культур, в основном кукурузы, Украина в прошлом году закупила на 149 млн долларов.

Напомним, Украина является мировым лидером по экспорту подсолнечного масла.
Украина, ЕС, поставки, импорт, внешняя торговля, агропродукция

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