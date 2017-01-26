Украина увеличила импорт агропродукции

В 2016 году в Украину было ввезено агропродукции почти на 4,2 млрд долларов, что на 4,5% больше, чем в 2015 году (3,8 млрд долларов). Об этом заявил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент НААН Николай Пугачев, сообщает Latifundist.

Наибольшую стоимость имеют поставки из ЕС – 1 941 млн долларов (46%).

Почти вдвое меньше – 928 млн долларов (22,2%) – приходится на страны Азии. Объемы импорта из США составили 168 млн долларов.

Импорт семян масличных культур – за счет семян подсолнечника составил 270 млн долларов. Зерновых культур, в основном кукурузы, Украина в прошлом году закупила на 149 млн долларов.

Напомним, Украина является мировым лидером по экспорту подсолнечного масла.