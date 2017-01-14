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Украина вошла в ТОП стран с самыми дорогими сигаретами, алкоголем и наркотиками http://www.segodnya.ua/img/article/7880/40_main.1484316113.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/40_tn.1484316113.jpg Экономика Вредные привычки обходятся украинцам в 14 раз превышают еженедельные доходы

Украина вошла в ТОП стран с самыми дорогими сигаретами, алкоголем и наркотиками

Сегодня, 08:18

Вредные привычки обходятся украинцам в 14 раз превышают еженедельные доходы

Вредные привычки дорого обходятся украинцам. Фото: Pixabay
Вредные привычки дорого обходятся украинцам. Фото: Pixabay

Украина вошла в группу стран с самой высокой стоимостью алкоголя, табака и наркотиков. Такие данные приводит Bloomberg в ежегодном отчете о стоимости таких товаров в разных странах мира.

С целью проведения анализа, аналитики портала изучили срез цен на пачку сигарет популярных и премиальных брендов, бутылку алкогольного напитка, а также некоторых веществ наркотического действия (одного грамма различных видов стимуляторов). Целью исследования является изучение состояния экономики отдельных стран через призму вредных привычек их населения. Ранжирование стран также происходило в зависимости от стоимости товаров из исследуемой "корзины".

Так, Украина вошла в группу стран, в которых подобные товары стоят от 450 долларов и более:

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Стоимость исследуемой "корзины" товаров в нашей стране составляет 1400% еженедельного дохода:

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Странами с самыми дешевыми товарами этой категории стали Лаос (около 41,4 доллара), Конго и Гондурас. Дороже всего вредные привычки обходятся в Новой Зеландии, Австралии и Японии, где суммарная стоимости алкоголя, табака и некоторых наркотических веществ достигает 1441,5 доллара.

В целом, в 18 странах мира общая стоимость исследуемой "корзины" товаров не дотягивает до 100 долларов. Аналитики отмечают, что цены напрямую зависят от налоговых политик отдельных государств, а также прочих факторов.
сигареты, наркотики, доходы, алкоголь, данные, bloomberg

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Источник:

UBR.UA

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