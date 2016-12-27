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Украина выполнила все требования МВФ – Кубив http://www.segodnya.ua/img/article/7835/19_main.1482838723.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/19_tn.1482838723.jpg Экономика Вице-премьер уверен, что Киев уже может получить четвертый транш от Фонда

Украина выполнила все требования МВФ – Кубив

Вчера, 13:37

Вице-премьер уверен, что Киев уже может получить четвертый транш от Фонда

Кубив уверен, что домашнее задание от МВФ в Украине сделано. Фото: AFP
Кубив уверен, что домашнее задание от МВФ в Украине сделано. Фото: AFP

Украина выполнила все необходимые обязательства для получения очередного транша кредита Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил первый вице-премьер-министр, глава Минэкономразвития Украины Степан Кубив.

"Украина выполнила домашнее задание по обязательствам Международного валютного фонда, которые мы обещали в подписанном меморандуме (об экономической и финансовой политике при получении третьего транша в сентябре 2016 года – Ред.)", – сказал Кубив.

Отвечая на вопросы о пенсионной и земельной реформах, обязательства по которым также содержались в меморандуме, Кубив отметил, что премьер-министр Владимир Гройсман и министр соцполитики Андрей Рева задекларировали технологическую карту проведения пенсионной реформы.

"Мы 25 лет говорим, но надо делать определенные непопулярные реальные шаги. Принимая бюджет 2017 года, первые шаги мы рассматриваем как старт пенсионной реформы, которые заложены в макросбалансированном бюджете, уменьшении дыры в пенсионном фонде. И будет представлена реформа на правительстве", – сказал первый вице-премьер.

В отношении внедрения в Украине рынка земли, он заявил, что по этому вопросу ведется совместная координация работы правительством, парламентским комитетом и Верховной Радой.

"(В Украине) отсутствует рынок земли, на сегодняшний день делать рынок земли ради процесса не нужно", – подчеркнул Кубив.

Напомним, открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом около 17,25 млрд долларов с первым траншем в 5 млрд долларов первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по 1,65 млрд долларов и уменьшение квартальных траншей в 2016 – 2018 годах до 0,61 млрд долларов.

Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на 1,7 млрд долларов в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

МВФ решил выделить третий транш в размере 1 млрд долларов только в середине сентября 2016 года. Согласно пересмотренному графику выделения финансирования, дальнейшее выделение средств планировалось ежеквартально по итогам выполнения критериев эффективности.
бюджет, Украина, мвф, транш, финансовая помощь, Кубив

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Источник:

Интерфакс-Украина

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