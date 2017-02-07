Украина за год не купила у России ни одного киловатта электричества – Насалик

В 2016 году Украина не импортировала из России ни одного киловатта электроэнергии. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает ЛІГАБізнесІнформ.

"В 2016 году мы не импортировали ни единого киловатта электроэнергии с РФ. Мы также ограничили импорт угля с Кузбасса – его практически не поступало на территорию Украины", – сказал он.

Напомним, с 2016 года Украина отказалась от импорта российской электроэнергии.

Как ранее сегодня отмечал Насалик, Украине грозят веерные отключения света из-за блокады на Донбассе.

"Если будет полностью перекрыта зона боевыйх действий, я могу подтвердить, что мы пройдем определенный период адаптации и мы перейдем к веерным отключениям и ограничению генерации", – сказал Насалик.

По словам министра, привезти оперативно уголь по импорту не получиться – срок его доставки 50 – 60 дней. Этот разрыв нужно будет чем-то компенсировать и компенсация возможна только за счет ограничения электроэнергии.