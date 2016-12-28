Украина за три года перейдет на собственный газ – Гройсман

Украина должна максимально увеличить добычу собственного газа до 2020 года. Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы ставим задачу к 2020 году максимально перейти на собственную добычу газа и на собственный газ", – сказал он, отметив, что Украине следует развивать сланцевую газодобычу.

Премьер добавил, что среди других задач правительства – реформирование угольной отрасли, а также увеличение части альтернативной энергетики в энергетической составляющей страны.

Напомним, в проекте Энергетической стратегии Украины прогнозируется, что спрос на природный газ снизится до 2025 года по сравнению с уровнем 2015 года на 11% – до 30 млрд куб. м. Основное влияние на динамику спроса будет оказывать незначительный рост потребления промышленностью, снижение потребления природного газа в сфере теплоснабжения и потребления населением за счет мер энергоэффективности.

По итогам 2015 года Украина сократила потребление газа на 20,6% – до 33,7 млрд куб. м. В январе-сентябре 2016 года Украина сократила потребление газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11% – до 19,1 млрд куб. м.