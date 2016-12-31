Украинским военным поднимут доплаты – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко дал поручение министру обороны Степану Полтораку поднять доплаты украинским военнослужащим, которые находятся на первой и второй линии.

"Сегодня я дал поручение министру обороны поднять доплаты, которые получают военнослужащие, находящиеся на первой линии, линии соприкосновения, до 6 тыс. грн, и тем военнослужащим, которые находятся на второй линии, до 2,4 тыс. грн", – отметил Порошенко.

Президент уверен в том, что нужно создавать финансовую и материальную мотивацию для военнослужащих.

Напомним, Петр Порошенко 31 декабря прибыл в Мариуполь и побывал на передовой. Глава государства поблагодарил всех бойцов и сотрудников силовых ведомств за их службу.