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Украинским военным поднимут доплаты – Порошенко http://www.segodnya.ua/img/article/7849/88_main.1483202093.png http://www.segodnya.ua/img/article/7849/88_tn.1483202093.png Экономика Президент дал получение министру обороны Украины

Украинским военным поднимут доплаты – Порошенко

Сегодня, 18:33

Президент дал получение министру обороны Украины

Петр Порошенко. Фото пресс-служба
Петр Порошенко. Фото пресс-служба

Президент Украины Петр Порошенко дал поручение министру обороны Степану Полтораку поднять доплаты украинским военнослужащим, которые находятся на первой и второй линии.

"Сегодня я дал поручение министру обороны поднять доплаты, которые получают военнослужащие, находящиеся на первой линии, линии соприкосновения, до 6 тыс. грн, и тем военнослужащим, которые находятся на второй линии, до 2,4 тыс. грн", – отметил Порошенко.

Президент уверен в том, что нужно создавать финансовую и материальную мотивацию для военнослужащих. 

Напомним, Петр Порошенко 31 декабря прибыл в Мариуполь и побывал на передовойГлава государства поблагодарил всех бойцов и сотрудников силовых ведомств за их службу.
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Источник:

УНН

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