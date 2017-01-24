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Украины нет в расписании совета директоров МВФ до конца января http://www.segodnya.ua/img/article/7912/43_main.1485258555.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7912/43_tn.1485258555.jpg Экономика В Минфине Украины рассказали о ходе переговоров с Международным валютным фондом

Украины нет в расписании совета директоров МВФ до конца января

Сегодня, 13:49

В Минфине Украины рассказали о ходе переговоров с Международным валютным фондом

В расписании совета директоров МВФ до 30 января нет Украины. Фото: архив
В расписании совета директоров МВФ до 30 января нет Украины. Фото: архив

Переговоры с ключевым кредитором Украины – Международным валютным фондом, – по третьему пересмотру программы сотрудничества, утвержденной в марте 2015 года, проходят в рабочем порядке. Об этом сообщила заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова.

"Все решаем в рабочем порядке", – сказала Маркарова.

Вместе с тем, в расписание заседаний Совета директоров МВФ вопрос Украины пока не внесен. В частности, в нем вплоть до 30 января значатся Индия, Индонезия, Кения, Испания, Лаос и ряд других государств.

Напомним, ранее Рева заявил, что одним из самых больших препятствий на пути получения очередного транша кредита от МВФ является дефицит Пенсионного фонда. До этого СМИ сообщили, что МВФ выдвинул Украине семь новых требований, в числе которых и повышение пенсионного возраста.

В свою очередь вице-премьер Павел Розенко заверил, что действующее правительство не сделает никаких шагов по повышению пенсионного возраста. Кроме того, премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что сообщения относительно повышения пенсионного возраста, которого якобы требует МВФ, распространяются для "запугивания людей".

Сам Рева уже объяснял, что пенсионный возраст в Украине пока не будут повышать, а все рекомендации МВФ согласовываются во время переговоров.

Кстати, по мнению главы МВФ Кристин Лагард, согласования последних технических вопросов о предоставлении Украине очередного транша макрофинансовой помощи можно ожидать в течение ближайших нескольких дней.

Украина и МВФ в марте 2015 года подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы расширенного финансирования (EFF). Всего программой предусморено получение Украиной около 17 млрд долларов, из которых уже выделено 7,7 млрд долларов.

Так, в сентябре 2016 года после годовалой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего го транша в размере одного миллиарда долларов.

Кабинет министров Украины ожидает, что размер четвертого транша кредита МВФ по программе расширенного финансирования составит 1 млрд долларов США
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Источник:

УНИАН

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